В Україні суттєво впали продажі вантажівок

У липні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціалізовані) було реалізовано 956 авто, що на 20% менше, ніж у червні, та на 2% менше, ніж у липні 2023 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у липні:

1. RENAULT - 227 од.;

2. SCANIA - 100 од.;

3. CITROEN - 78 од.;

4. MAN - 69 од.;

5. VOLVO - 66 од.

Як зауважують в "Укравтопромі", всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 7,2 тис. нових машин, що на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, впродовж червня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціальні) було реалізовано 1198 авто. Це на 6% більше, ніж у травні.