- Категорія
- Авто
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
В Україні суттєво впали продажі вантажівок
У липні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціалізовані) було реалізовано 956 авто, що на 20% менше, ніж у червні, та на 2% менше, ніж у липні 2023 року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у липні:
1. RENAULT - 227 од.;
2. SCANIA - 100 од.;Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
3. CITROEN - 78 од.;
4. MAN - 69 од.;
5. VOLVO - 66 од.
Як зауважують в "Укравтопромі", всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 7,2 тис. нових машин, що на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, впродовж червня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціальні) було реалізовано 1198 авто. Це на 6% більше, ніж у травні.