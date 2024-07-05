На українському ринку зростають продажі нових вантажівок

Впродовж червня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціальні) було реалізовано 1198 авто. Це на 6% більше, ніж у попередньому місяці.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з торішнім червнем, реєстрації нових комерційних авто збільшились на 12%.

ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у червні:

1. CITROEN - 291 од.;

2. RENAULT - 223 од.;

3. MAN - 143 од.;

4.SCANIA - 79 од.;

5. FORD - 65 од.

Як зауважують в "Укравтопромі", всього з початку року український парк вантажних та спеціальних автомобілів поповнили понад 6,2 тис. нових машин, що на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Україна в січні-квітні імпортувала автотранспорту на понад $2 мільярди

За даними Держстату, з січня по квітень 2024 року в Україну було імпортовано 133 908 автотранспортних засобів (нових та вживаних). Загальна митна вартість ввезеного автотранспорту склала майже $2,1 млрд.

Найбільша частка в цьому імпорті належить легковим автомобілям, яких було ввезено 118100 од.

На другому місці вантажні авто – 15181 од. ($460,3 млн).

Автотранспортних засобів спеціального призначення (автокрани, автобетономішалки, евакуатори і т.п.) ввезено 325 од. на $53 млн.

Імпорт автобусів за той самий період становив 302 од. ($14,6 млн).