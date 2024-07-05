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На украинском рынке растут продажи новых грузовиков
В течение июня на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и специальные) было реализовано 1198 автомобилей. Это на 6% больше, чем в прошлом месяце.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по сравнению с июнем прошлого года, регистрации новых коммерческих авто увеличились на 12%.
ТОП-5 марок рынка новых коммерческих автомобилей в июне:
1. CITROEN – 291 ед.;Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
2. RENAULT – 223 ед.;
3. MAN – 143 ед.;
4.SCANIA – 79 ед.;
5. FORD – 65 ед.
Как отмечают в "Укравтопроме", всего с начала года украинский парк грузовых и специальных автомобилей пополнили более 6,2 тыс. новых машин, что на 20% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Украина в январе-апреле импортировала автотранспорта более чем на $2 миллиарда
По данным Госстата, с января по апрель 2024 года в Украину было импортировано 133 908 автотранспортных средств (новых и б/у). Общая таможенная стоимость ввезенного автотранспорта составила около $2,1 млрд.
Наибольшая доля в этом импорте принадлежит легковым автомобилям - 118100 ед.
На втором месте грузовые авто – 15181 ед. ($460,3 млн).
Автотранспортных средств специального назначения (автокраны, автобетономешалки, эвакуаторы и т.п.) ввезено 325 ед. на $53 млн.
Импорт автобусов за тот же период составил 302 ед. ($14,6 млн).