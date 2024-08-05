Українці стали частіше купувати електромобілі та гібриди: найпопулярніші моделі

У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили 63,1% ринку нових легковиків. Найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 37,6% липневих продажів авто.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що ринкова частка автомобілів з традиційними двигунами скоротилася майже на 8 відсоткових пунктів у порівнянні з минулим роком. Торік такі авто охопили 70,8% ринку нових авто.

Як констатують в "Укравтопромі", найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 37,6% липневих продажів нових авто, що на 8 % менше показника липня 2023 року.

Водночас, за даними аналітиків, частка дизельних авто майже не змінилась і становить 25,5%.

Крім того, помітно збільшилась частка гібридів з 17,8% до 21,1%.

Також суттєво додав і сегмент електромобілів - з 10,9% до 15,3%.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – MAZDA CX5;

– MAZDA CX5; Дизельні – RENAULT Duster;

– RENAULT Duster; Гібридні – TOYOTA RAV-4;

– TOYOTA RAV-4; Електро – HONDA M-NV;

– HONDA M-NV; Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.

Ринок легкових авто в Україні

Український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував значне пожвавлення у липні 2024 року. Минулого місяця було зареєстровано близько 6,4 тисячі нових легкових авто.

Загалом, за п’ять місяців 2024 року в Україну ввезли 144 824 легкових авто (вживаних та нових), що на 48% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Загальна митна вартість цих авто становила 1 млрд 947млн доларів, що на 52% більше, ніж торік.

При цьому найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено майже 29 тис. авто.

Майже 36% нових легкових автомобілів, зареєстрованих в Україні в першому півріччі 2024 року, були білого кольору. Лідером серед них став Renault Duster.