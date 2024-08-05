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Українці стали частіше купувати електромобілі та гібриди: найпопулярніші моделі
У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили 63,1% ринку нових легковиків. Найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 37,6% липневих продажів авто.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що ринкова частка автомобілів з традиційними двигунами скоротилася майже на 8 відсоткових пунктів у порівнянні з минулим роком. Торік такі авто охопили 70,8% ринку нових авто.
Як констатують в "Укравтопромі", найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 37,6% липневих продажів нових авто, що на 8 % менше показника липня 2023 року.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Водночас, за даними аналітиків, частка дизельних авто майже не змінилась і становить 25,5%.
Крім того, помітно збільшилась частка гібридів з 17,8% до 21,1%.
Також суттєво додав і сегмент електромобілів - з 10,9% до 15,3%.
На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто – MAZDA CX5;
- Дизельні – RENAULT Duster;
- Гібридні – TOYOTA RAV-4;
- Електро – HONDA M-NV;
- Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.
Ринок легкових авто в Україні
Український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував значне пожвавлення у липні 2024 року. Минулого місяця було зареєстровано близько 6,4 тисячі нових легкових авто.
Загалом, за п’ять місяців 2024 року в Україну ввезли 144 824 легкових авто (вживаних та нових), що на 48% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Загальна митна вартість цих авто становила 1 млрд 947млн доларів, що на 52% більше, ніж торік.
При цьому найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено майже 29 тис. авто.
Майже 36% нових легкових автомобілів, зареєстрованих в Україні в першому півріччі 2024 року, були білого кольору. Лідером серед них став Renault Duster.