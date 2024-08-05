Украинцы стали чаще покупать электромобили и гибриды: самые популярные модели

В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили 63,1% рынка новых легковых автомобилей. Самыми популярными в Украине остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 37,6% июльских продаж авто.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что рыночная доля автомобилей с традиционными двигателями сократилась почти на 8 % по сравнению с прошлым годом. В прошлом году такие автомобили охватили 70,8% рынка новых автомобилей.

Как констатируют в "Укравтопроме", наиболее популярными в Украине остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 37,6% июльских продаж новых авто, что на 8% меньше показателя июля 2023 года.

В то же время, по данным аналитиков, доля дизельных автомобилей почти не изменилась и составляет 25,5%.

Кроме того, заметно увеличилась доля гибридов с 17,8 до 21,1%.

Также существенно прибавил и сегмент электромобилей – с 10,9% до 15,3%.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые автомобили – MAZDA CX5;

– MAZDA CX5; Дизельные – RENAULT Duster;

– RENAULT Duster; Гибридные – TOYOTA RAV-4;

– TOYOTA RAV-4; Электро – HONDA M-NV;

– HONDA M-NV; Автомобили с ГБО – HYUNDAI Tucson.

Рынок легковых автомобилей в Украине.

Украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал значительное оживление в июле 2024 года. В прошлом месяце было зарегистрировано около 6,4 тысяч новых легковых авто.

В общем, за пять месяцев 2024 года в Украину ввезли 144 824 легковых авто (б/у и новых), что на 48% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Общая таможенная стоимость этих авто составила 1 млрд 947 млн долларов, что на 52% больше, чем в прошлом году.

При этом крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено почти 29 тыс. авто.

Около 36% новых легковых автомобилей, зарегистрированных в Украине в первом полугодии 2024 года, были белого цвета. Лидером среди них стал Renault Duster.