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Украинцы стали чаще покупать электромобили и гибриды: самые популярные модели
В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили 63,1% рынка новых легковых автомобилей. Самыми популярными в Украине остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 37,6% июльских продаж авто.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что рыночная доля автомобилей с традиционными двигателями сократилась почти на 8 % по сравнению с прошлым годом. В прошлом году такие автомобили охватили 70,8% рынка новых автомобилей.
Как констатируют в "Укравтопроме", наиболее популярными в Украине остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 37,6% июльских продаж новых авто, что на 8% меньше показателя июля 2023 года.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В то же время, по данным аналитиков, доля дизельных автомобилей почти не изменилась и составляет 25,5%.
Кроме того, заметно увеличилась доля гибридов с 17,8 до 21,1%.
Также существенно прибавил и сегмент электромобилей – с 10,9% до 15,3%.
На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
- Бензиновые автомобили – MAZDA CX5;
- Дизельные – RENAULT Duster;
- Гибридные – TOYOTA RAV-4;
- Электро – HONDA M-NV;
- Автомобили с ГБО – HYUNDAI Tucson.
Рынок легковых автомобилей в Украине.
Украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал значительное оживление в июле 2024 года. В прошлом месяце было зарегистрировано около 6,4 тысяч новых легковых авто.
В общем, за пять месяцев 2024 года в Украину ввезли 144 824 легковых авто (б/у и новых), что на 48% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Общая таможенная стоимость этих авто составила 1 млрд 947 млн долларов, что на 52% больше, чем в прошлом году.
При этом крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено почти 29 тыс. авто.
Около 36% новых легковых автомобилей, зарегистрированных в Украине в первом полугодии 2024 года, были белого цвета. Лидером среди них стал Renault Duster.