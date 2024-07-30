Электромобили и бензиновые: Топ-10 самых популярных подержанных авто до 5 лет

С января по июнь 2024 года украинцы приобрели более 30,3 тысячи подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, которые были ввезены из-за границы.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Всего за этот период первую регистрацию в Украине прошли 113,3 тысяч легковых автомобилей с пробегом, из которых авто в возрасте до 5 лет составили 27%.

В этом сегменте наибольшую долю заняли бензиновые автомобили – 40%. Далее по популярности следуют электромобили (39%), дизельные авто (10%), гибриды (7%) и автомобили с ГБО (4%).

Популярные б/у авто

Самыми популярными моделями подержанных авто в возрасте до 5 лет стали:

Tesla Model Y – 1915 единиц Tesla Model 3 – 1860 единиц Mazda CX5 – 1012 единиц Nissan Rogue – 1008 единиц Hyundai Kona – 983 единицы Volkswagen Tiguan – 903 единицы Volkswagen Golf – 774 единицы Volkswagen ID.4 – 681 единица Audi Q5 – 618 единиц Nissan Leaf – 600 единиц

В Украине удвоился спрос на подержанные автомобили из США

За первое полугодие 2024 года в Украине зарегистрировано 21,2 тысячи подержанных легковых автомобилей из США, что составляет 19% от всех подержанных авто, получивших украинские номера за этот период.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на подержанные американские авто вырос вдвое.

Наибольшую часть среди них занимают автомобили с бензиновыми двигателями (47%), далее следуют электромобили (34%), гибриды и авто с ГБО (по 7%), остальные составляют дизельные авто.

С начала года в Украине было импортировано 118,1 тыс. легковых автомобилей (применяемых и новых). Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 23,6 тыс. авто.

Добавим, что на украинском рынке новых легковушек продолжают доминировать автомобили, оборудованные бензиновыми ДВС. Так, за полгода автопарк страны пополнили 14,1 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями, что оказалось на 6% больше, чем в прошлом.

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