Електромобілі та бензинові: Топ-10 найпопулярніших вживаних авто до 5 років в Україні

З січня по червень 2024 року українці придбали понад 30,3 тисячі вживаних легкових автомобілів віком до 5 років, які були ввезені з-за кордону.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Загалом за цей період першу реєстрацію в Україні пройшли 113,3 тисячі легкових автомобілів з пробігом, з яких авто віком до 5 років склали 27%.

У цьому сегменті найбільшу частку зайняли бензинові автомобілі – 40%. Далі за популярністю йдуть електромобілі (39%), дизельні авто (10%), гібриди (7%) та автомобілі з ГБО (4%).

Популярні вживані авто

Найпопулярнішими моделями вживаних авто віком до 5 років стали:

Tesla Model Y – 1915 одиниць Tesla Model 3 – 1860 одиниць Mazda CX5 – 1012 одиниць Nissan Rogue – 1008 одиниць Hyundai Kona – 983 одиниці Volkswagen Tiguan – 903 одиниці Volkswagen Golf – 774 одиниці Volkswagen ID.4 – 681 одиниця Audi Q5 – 618 одиниць Nissan Leaf – 600 одиниць

В Україні подвоївся попит на вживані авто зі США

За перше півріччя 2024 року в Україні зареєстровано 21,2 тисячі вживаних легкових автомобілів зі США, що становить 19% від усіх вживаних авто, які отримали українські номери за цей період.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, попит на вживані американські авто зріс удвічі.

Найбільшу частку серед них займають автомобілі з бензиновими двигунами (47%), далі йдуть електромобілі (34%), гібриди та авто з ГБО (по 7%), решту складають дизельні авто.

З початку року в Україну було імпортовано 118,1 тис. легкових автомобілів (вживаних та нових). Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 23,6 тис. авто.

Додамо, що на українському ринку нових легковиків продовжують домінувати автомобілі, що обладнані бензиновими ДВЗ. Так, за півроку автопарк країни поповнили 14,1 тис. нових авто з бензиновими двигунами, що виявилося на 6% більше, ніж торік.

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