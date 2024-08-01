В июле продажи новых авто в Украине выросли на 20%: самые популярные модели

Украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал значительное оживление в июле 2024 года. В прошлом месяце было зарегистрировано около 6,4 тысяч новых легковых авто.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Это на 20% больше, чем в июле прошлого года и на 24% больше, чем в июне 2024 года.

Лидером продаж остается японская марка TOYOTA, реализовавшая 1024 новых автомобиля. Второе место заняла BMW с 628 проданными авто, а третье – RENAULT с 587 единицами. В пятерку лидеров также вошли SKODA (378 автомобилей) и VOLKSWAGEN (334 автомобилей).

Самой популярной моделью месяца стал RENAULT Duster, которому была продана 541 единица.

В целом с начала 2024 года в Украине зарегистрировано более 39,2 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 21% больше показателей аналогичного периода 2023 года.

Самые популярные легковушки

С января по июнь 2024 года в Украине было реализовано более 32,8 тыс. новых легковых авто – этот показатель оказался на 21% выше аналогичного периода прошлого года.

Несмотря на общее уменьшение продаж автомобилей французской марки Renault, ее кроссовер Duster в июне стал бестселлером украинского рынка новых легковых автомобилей.

Самыми популярными авто были:

Renault Duster – 3324 ед.;

Toyota RAV-4 – 2276 ед.;

Volkswagen iD.4 – 1072 ед.;

Mazda CX5 – 876 ед.;

KIA Sportage – 843 ед.;

Добавим, что на украинском рынке новых легковушек продолжают доминировать автомобили, оборудованные бензиновыми ДВС. Так, за полгода автопарк страны пополнили 14,1 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями, что оказалось на 6% больше, чем в прошлом.