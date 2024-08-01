У липні продажі нових авто в Україні зросли на 20%: найпопулярніші моделі

Український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував значне пожвавлення у липні 2024 року. Минулого місяця було зареєстровано близько 6,4 тисячі нових легкових авто.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Це на 20% більше, ніж у липні минулого року, і на 24% більше, ніж у червні 2024 року.

Лідером продажів залишається японська марка TOYOTA, яка реалізувала 1024 нових автомобілі. Друге місце посіла BMW з 628 проданими авто, а третє - RENAULT з 587 одиницями. У п'ятірку лідерів також увійшли SKODA (378 авто) та VOLKSWAGEN (334 авто).

Найпопулярнішою моделлю місяця став RENAULT Duster, якого було продано 541 одиницю.

Загалом, з початку 2024 року в Україні зареєстровано понад 39,2 тисячі нових легкових автомобілів. Це на 21% перевищує показники аналогічного періоду 2023 року.

Найпопулярніші легковики

З січня по червень 2024 року в Україні було реалізовано понад 32,8 тис. нових легкових авто – цей показник виявився на 21% вищим за аналогічний період минулого року.

Незважаючи на загальне зменшення продажів автомобілів французької марки Renault, її кросовер Duster у червні став бестселером українського ринку нових легкових авто.

Найпопулярнішими авто були:

Renault Duster - 3324 од.;

Toyota RAV-4 - 2276 од.;

Volkswagen iD.4 - 1072 од.;

Mazda CX5 - 876 од.;

KIA Sportage - 843 од.;

Додамо, що на українському ринку нових легковиків продовжують домінувати автомобілі, що обладнані бензиновими ДВЗ. Так, за півроку автопарк країни поповнили 14,1 тис. нових авто з бензиновими двигунами, що виявилося на 6% більше, ніж торік.