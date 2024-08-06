В Украине урегулирован вопрос регистрации авто, ввезенных как гуманитарная помощь

Кабинет Министров принял постановление, регулирующее вопрос регистрации авто, ввезенных как гуманитарная помощь.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

По его словам, со вступлением в силу постановления будет возможность:

осуществлять государственную регистрацию транспортных средств, ввезенных в Украину как гуманитарная помощь (возможен лишь временный государственный учет с соответствующими ограничениями по передаче и пользованию транспортными средствами);

осуществлять выезд транспортных средств, состоящих на временном государственном учете, за границу для перевозки гуманитарных грузов и выполнения других задач (выезд таких транспортных средств за границу запрещен);

четкий механизм снятия с учета транспортного средства в связи с передачей получателем гуманитарной помощи приобретателю гуманитарной помощи, изменением приобретателя гуманитарной помощи (пока такая передача невозможна);

выбраковать (списание) транспортные средства, состоящие на временном учете, в случае его уничтожения или непригодности для дальнейшей эксплуатации (на данный момент выбраковка гуманитарных транспортных средств не предусмотрена);

введен четкий перечень условий и оснований постановки на временный учет транспортных средств, ввезенных в Украину гуманитарной помощью.

Как отметил Драпятый, реализация постановления обеспечит полноценное и эффективное использование транспортных средств, ввезенных в Украину в качестве гуманитарной помощи в соответствии с их назначением.

300 автобусов по гумдопомощи Украине простаивают из-за нюансов законодательства

Мэр Одессы Геннадий Труханов обратился в Верховную Раду с призывом законодательно урегулировать использование коммунальными предприятиями автобусов, переданных в качестве гуманитарной помощи.

Во многих городах Украины назревает конфликтная ситуация с пассажирскими автобусами, поступающими от благотворительных организаций, волонтерских движений и правительств ряда стран как гуманитарная помощь, сообщает Авто24.

Дело в том, что ввезенные в качестве гуманитарной помощи на льготных условиях растаможки автобусы, трамваи и троллейбусы не могут оказывать платные услуги, поскольку это нарушает ст. 12 Закона Украины " О гуманитарной помощи ".

Там указано, что нарушениями законодательства о гуманитарной помощи, что влечет уголовную или административную ответственность по закону, являются:

использование гуманитарной помощи не по целевому назначению;

использование гуманитарной помощи в целях получения прибыли.

То есть платные услуги по упомянутой статье трактуются как получение прибыли и в соответствии с упомянутой статьей относительно именно гуманитарного общественного транспорта являются незаконными. Это подпадает под уголовную или административную ответственность.

Какой выход из ситуации

Выход из ситуации был найден в Харькове, сделав бесплатный проезд в коммунальном транспорте. Таким образом, использование транспорта из гуманитарных траншей в городе законно.

А в Виннице городские власти выкупили поступившие от мэрии немецкого города Мюнстер автобусы VDL Сitea lle 120 за символическую плату в 1 евро. Благодаря этому город может законно использовать хотя и не новые, но добротные пассажирские машины экологического формата Евро-5. Автобусы уже растаможены, они не являются гуманитарной помощью, а официально куплены за деньги общины.

Таким образом, поскольку гуманитарная помощь с подобными транспортными средствами будет поступать и дальше, общинам и областным администрациям следует позаботиться за узаконивание такого транспорта.

Что касается уже полученных автобусов, то эксперты советуют обратиться за подсказкой к уже упомянутому закону "О гуманитарной помощи". Из него следует, что неправильно использованная гуманитарная помощь изымается или конфискуется в установленном законом порядке.

Поэтому следует согласиться на конфискат и пройти судебную процедуру. Судебный орган своим решением признает незаконные действия, конфисковывает транспорт в доход государства. Этим же решением конфискованный транспорт передается государству, то есть в бюджет того или иного органа. Машины следует узаконить, поскольку украинским городам такие автобусы крайне необходимы для замены поврежденного или физически изношенного пассажирского транспорта.

Еще одним решением является согласование с донором, то есть дарителем, как этого требует закон, передачи автобусов учебным заведениям и дооборудованию таких пассажирских машин под стандарты школьного автобуса. В таком случае образовательные учреждения всех уровней на законных основаниях будут использовать такой транспорт. Однако это тоже не выход – города останутся без автобусов.