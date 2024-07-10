Могут заменить электротранспорт: 300 гуманитарных автобусов в Украине простаивают из-за несоответствия законодательства

Мэр Одессы Геннадий Труханов обратился в Верховную Раду с призывом законодательно урегулировать использование коммунальных предприятий автобусов, переданных в качестве гуманитарной помощи.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом он заявил в своем видеообращении.

По его словам, уже почти полгода простаивает 10 автобусов с низким полом и всеми условиями для перевозки людей с инвалидностью, переданных городу в родственный Регенсбург.

В целом в Украине более 300 таких автобусов, которые так же простаивают в коммунальных предприятиях разных городов.

Как отметил Труханов, закон запрещает транспортным коммунальным предприятиям получать прибыль от использования гуманитарных автобусов.

"В этом случае – выполнять свою уставную деятельность. Хотя предоставлялись они именно для этого", - подчеркнул глава Одессы.

Он добавил, что в условиях блэкаутов эти автобусы могут заменить электротранспорт.

"Раньше экспериментальным путем мы доказали, что выбросы от автобусов Mercedes нулевые. В отличие от обычных маршруток. Минвосстановление наработало соответствующий законопроект по использованию КП гуманитарных автобусов. Прошло 3 месяца, а документ до сих пор не рассмотрен", - отметил Труханов.

Городские власти Одессы совместно с общественной организацией, которая занимается людьми с инвалидностью, в очередной раз обратилась к чиновникам и парламентариям и требует ускорить процедуру подготовки и прохождения законопроекта о гуманитарных автобусах.

"Ведь за нами стоят украинцы, которые не покинули страну и работают на ее экономику. Но требуют условий, чтобы нормально передвигаться по городу!", - резюмировал Труханов.

Почему возникают конфликты с автобусами, поступающими как гуманитарная помощь

Во многих городах Украины назревает конфликтная ситуация с пассажирскими автобусами, поступающими от благотворительных организаций, волонтерских движений и правительств ряда стран как гуманитарная помощь, сообщает Авто24.

Дело в том, что ввезенные в качестве гуманитарной помощи на льготных условиях растаможки автобусы, трамваи и троллейбусы не могут оказывать платные услуги, поскольку это нарушает ст. 12 Закона Украины "О гуманитарной помощи".

Там указано, что нарушениями законодательства о гуманитарной помощи, что влечет уголовную или административную ответственность по закону, являются:

использование гуманитарной помощи не по целевому назначению;

использование гуманитарной помощи в целях получения прибыли.

То есть, платные услуги по упомянутой статье трактуются как получение прибыли и в соответствии с упомянутой статьей относительно именно гуманитарного общественного транспорта являются незаконными. Это подпадает под уголовную или административную ответственность.

Какой выход из ситуации

Выход из ситуации был найден в Харькове, власти которого сделали бесплатный проезд в коммунальном транспорте. Таким образом, использование транспорта из гуманитарных траншей в городе законно.

А в Виннице городские власти выкупили поступившие от мэрии немецкого города Мюнстер автобусы VDL Сitea lle 120 за символическую плату в 1 евро. Благодаря этому город может законно использовать хоть и не новые, но добротные пассажирские машины экологичного формата "Евро-5". Автобусы уже растаможены, они не являются гуманитарной помощью, а официально куплены за деньги общины.

Таким образом, поскольку гуманитарная помощь с подобными транспортными средствами будет поступать и дальше, общинам и областным администрациям следует позаботиться об узаконивании такого транспорта.

Что касается уже полученных автобусов, то эксперты советуют обратиться за подсказкой к уже упомянутому закону "О гуманитарной помощи". Из него следует, что неправильно использованная гуманитарная помощь изымается или конфискуется в установленном законом порядке.

Поэтому следует согласиться на конфискат и пройти судебную процедуру. Судебный орган своим решением признает незаконные действия, конфисковывает транспорт в доход государства. Этим же решением конфискованный транспорт передается государству, то есть в бюджет того или иного органа. Машины следует узаконить, поскольку украинским городам такие автобусы крайне необходимы для замены поврежденного или физически изношенного пассажирского транспорта.

Еще одним решением является согласование с донором, то есть дарителем, как этого требует закон, передачи автобусов учебным заведениям и дооборудованию таких пассажирских машин под стандарты школьного автобуса. В таком случае образовательные учреждения всех уровней на законных основаниях будут использовать такой транспорт. Однако это тоже не выход – города останутся без автобусов.

Напомним, в январе 2024 года Кабинет министров Украины вернул требования к качеству горючего, согласно которым оно должно соответствовать экологическому стандарту "Евро-5". В 2022 году в связи с полномасштабным вторжением РФ правительство временно разрешило использование топливных стандартов "Евро-4" и "Евро-3" для стабилизации ситуации на рынке топлива.