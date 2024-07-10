Можуть замінити електротранспорт: 300 гуманітарних автобусів в Україні простоюють через невідповідність законодавства

Мер Одеси Геннадій Труханов звернувся до Верховної Ради із закликом законодавчо врегулювати використання комунальними підприємствами автобусів, переданих як гуманітарна допомога.

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Про це він заявив у своєму відеозверненні.

За його словами, вже майже півроку простоює 10 автобусів з низькою підлогою та всіма умовами для перевезення людей з інвалідністю, переданих місту порідненим Регенсбургом.

В цілому в Україні понад 300 таких автобусів, які так само простоюють в комунальних підприємствах різних міст.

Як наголосив Труханов, закон забороняє транспортним комунальним підприємствам отримувати прибуток від використання гуманітарних автобусів.

"В цьому випадку - виконувати свою статутну діяльність. Хоча надавалися вони саме для цього", - підкреслив очільник Одеси.

Він додав, що в умовах блекаутів ці автобуси можуть замінити електротранспорт.

"Раніше, експериментальним шляхом ми довели, що викиди від автобусів Mercedes нульові. На відміну від звичайних маршруток. Мінвідновлення напрацювало відповідний законопроєкт щодо використання КП гуманітарних автобусів. Минуло 3 місяці, а документ досі не розглянуто", - зауважив Труханов.

Міська влада Одеси спільно з громадською організацією, що опікується людьми з інвалідністю, вчергове звернулася до урядовців та парламентарів і вимагає прискорити процедуру підготовки та проходження законопроєкту щодо гуманітарних автобусів.

"Адже за нами стоять українці, які не залишили країну і працюють на її економіку. Та потребують умов, щоб нормально пересуватися містом!", - резюмував Труханов.

Чому виникають конфлікти з автобусами, що надходять як гуманітарна допомога

У багатьох містах України нині назріває конфліктна ситуація з пасажирськими автобусами, що надходять від благодійних організацій, волонтерських рухів та урядів ряду країн як гуманітарна допомога, повідомляє Авто24.

Справа в тому, що ввезені як гуманітарна допомога на пільгових умовах розмитнення автобуси, трамваї і тролейбуси не можуть надавати платні послуги, оскільки це порушує ст. 12 Закону України "Про гуманітарну допомогу".

Там зазначено, що порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність згідно з законом, є:

використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням;

використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Тобто, платні послуги за згаданою статтею трактуються як отримання прибутку і відповідно до згаданої статті стосовно саме гуманітарного громадського транспорту є незаконними. І це підпадає під кримінальну чи адміністративну відповідальність.

Який вихід із ситуації

Вихід із ситуації знайшли у Харкові, зробивши безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Таким чином, використання транспорту з гуманітарних траншів у місті є законним.

А у Вінниці міська влада викупила автобуси VDL Сitea lle 120, які надійшли від мерії німецького міста Мюнстер, за символічну плату в 1 євро. Завдяки цьому місто може законно використовувати хоча й не нові, але добротні пасажирські машини екологічного формату "Євро-5. Автобуси вже розмитнені, вони не є гуманітарною допомогою, а офіційно куплені за гроші громади.

Таким чином, оскільки гуманітарна допомога з подібними транспортними засобами буде надходити і далі, громадам і обласним адміністраціям варто подбати за узаконення такого транспорту.

Щодо вже отриманих автобусів, то тут експерти радять звернутися за підказкою до вже згаданого закону "Про гуманітарну допомогу". З нього випливає, що неправильно використана гуманітарна допомога вилучається або конфіскується у встановленому законом порядку.

Отож варто погодитися на конфіскат і пройти судову процедуру. Судовий орган своїм рішенням визнає незаконні дії, конфісковує транспорт в дохід держави. Цим же рішенням конфіскований транспорт передається державі, тобто в бюджет того чи іншого органу. Машини потрібно узаконити, оскільки українським містам такі автобуси вкрай необхідні для заміни пошкодженого чи фізично зношеного пасажирського транспорту.

Ще одним рішенням є погодження з донором, тобто дарувальником, як цього вимагає закон, передачі автобусів закладам освіти й дообладнання таких пасажирських машин під стандарти шкільного автобуса. В такому разі освітні заклади всіх рівнів на законних підставах будуть користуватися таким транспортом. Однак це також не вихід – міста залишаться без автобусів.