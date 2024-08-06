В Україні врегулювали питання реєстрації авто, ввезених як гуманітарна допомога

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка врегульовує питання реєстрації авто, ввезених як гуманітарна допомога.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

За його словами, з набранням чинності постанови буде можливість:

здійснювати державну реєстрацію транспортних засобів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога (наразі можливий лише тимчасовий державний облік з відповідними обмеженнями щодо передачі та користування транспортними засобами);

здійснювати виїзд транспортних засобів, що перебувають на тимчасовому державному обліку, за кордон для перевезення гуманітарних вантажів і виконання інших завдань (наразі виїзд таких транспортних засобів за кордон заборонений);

чіткий механізм зняття з обліку транспортного засобу у зв’язку з передачею отримувачем гуманітарної допомоги набувачу гуманітарної допомоги, зміною набувача гуманітарної допомоги (наразі така передача неможлива);

вибракувати (списання) транспортні засоби, які перебувають на тимчасовому обліку, у разі його знищення або не придатності для подальшої експлуатації (на даний момент вибракування гуманітарних транспортних засобів не передбачене);

запроваджено чіткий перелік умов та підстав постановки на тимчасовий облік транспортних засобів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога.

Як зазначив Драп’ятий, реалізація постанови забезпечить повноцінне та ефективне використання транспортних засобів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога, відповідно до їх призначення.

300 автобусів з гумдопомоги Україні простоюють через нюанси законодавства

Мер Одеси Геннадій Труханов звернувся до Верховної Ради із закликом законодавчо врегулювати використання комунальними підприємствами автобусів, переданих як гуманітарна допомога.

У багатьох містах України нині назріває конфліктна ситуація з пасажирськими автобусами, що надходять від благодійних організацій, волонтерських рухів та урядів ряду країн як гуманітарна допомога, повідомляє Авто24.

Справа в тому, що ввезені як гуманітарна допомога на пільгових умовах розмитнення автобуси, трамваї і тролейбуси не можуть надавати платні послуги, оскільки це порушує ст. 12 Закону України "Про гуманітарну допомогу".

Там зазначено, що порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність згідно з законом, є:

використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням;

використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Тобто, платні послуги за згаданою статтею трактуються як отримання прибутку і відповідно до згаданої статті стосовно саме гуманітарного громадського транспорту є незаконними. І це підпадає під кримінальну чи адміністративну відповідальність.

Який вихід із ситуації

Вихід із ситуації знайшли у Харкові, зробивши безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Таким чином, використання транспорту з гуманітарних траншів у місті є законним.

А у Вінниці міська влада викупила автобуси VDL Сitea lle 120, які надійшли від мерії німецького міста Мюнстер, за символічну плату в 1 євро. Завдяки цьому місто може законно використовувати хоча й не нові, але добротні пасажирські машини екологічного формату "Євро-5. Автобуси вже розмитнені, вони не є гуманітарною допомогою, а офіційно куплені за гроші громади.

Таким чином, оскільки гуманітарна допомога з подібними транспортними засобами буде надходити і далі, громадам і обласним адміністраціям варто подбати за узаконення такого транспорту.

Щодо вже отриманих автобусів, то тут експерти радять звернутися за підказкою до вже згаданого закону "Про гуманітарну допомогу". З нього випливає, що неправильно використана гуманітарна допомога вилучається або конфіскується у встановленому законом порядку.

Отож варто погодитися на конфіскат і пройти судову процедуру. Судовий орган своїм рішенням визнає незаконні дії, конфісковує транспорт в дохід держави. Цим же рішенням конфіскований транспорт передається державі, тобто в бюджет того чи іншого органу. Машини потрібно узаконити, оскільки українським містам такі автобуси вкрай необхідні для заміни пошкодженого чи фізично зношеного пасажирського транспорту.

Ще одним рішенням є погодження з донором, тобто дарувальником, як цього вимагає закон, передачі автобусів закладам освіти й дообладнання таких пасажирських машин під стандарти шкільного автобуса. В такому разі освітні заклади всіх рівнів на законних підставах будуть користуватися таким транспортом. Однак це також не вихід – міста залишаться без автобусів.