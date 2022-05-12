В Украине возобновляют производство автомобилей Skoda

Компания "Еврокар" — официальный дистрибьютор автомобилей Skoda — возобновляет производство авто и прием заказов в Украине. Завод компании в Закарпатской области начинает работать с июня. Об этом сообщила пресс-служба "Еврокара".

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"В мае официальный дистрибьютор возобновил прием заказов на автомобили Skoda. Запуск завода "Еврокар" в Соломоново Закарпатской области запланирован на начало июня", — рассказали в компании.

Официальный срок поставки будет составлять до 280 дней. Но фактически он будет зависеть от количества заказов в очереди, поэтому, возможно, заказчики смогут получать свои авто раньше официального срока.

Кроме того, есть возможность купить авто Skoda, которые были на складе компании до 24 февраля. Цены и комплектации доступных для заказа автомобилей размещены на сайте компании Skoda.

Пока в Украине действует военное положение гарантия на авто Skoda сохраняется даже в случае несвоевременного прохождения планового технического осмотра машини при условии соблюдения уровня технических жидкостей.

Подробную информацию о заказе автомобилей можно получить у менеджеров дилерской сети, которые работают в зависимости от ситуации в регионах, где они находятся.

Напомним, Верховная Рада отменила на время военного положения таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость и акциз при ввозе транспортных средств из-за границы для всех физлиц.

Речь идет не только о легковых и грузовых автомобилях, но и о мотоциклах, кузовах, прицепах, полуприцепах и транспорте, предназначенном для перевозки десяти и более пассажиров.