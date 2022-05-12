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В Україні відновлюють виробництво автомобілів Skoda
Компанія "Єврокар" - офіційний дистриб'ютор автомобілів Skoda - відновлює виробництво авто та прийом замовлень в Україні. Завод компанії у Закарпатській області починає працювати з червня. Про це повідомила пресслужба "Єврокара".
"У травні офіційний дистриб'ютор відновив прийом замовлень на автомобілі Skoda. Запуск заводу "Єврокар" у Соломоново Закарпатської області заплановано на початок червня", - розповіли у компанії.
Офіційний термін постачання становитиме до 280 днів. Але фактично він залежатиме від кількості замовлень у черзі, тому, можливо, замовники зможуть отримувати свої авто раніше за офіційний термін.
Крім того, є можливість купити авто Skoda, що були на складі компанії до 24 лютого. Ціни та комплектації доступних для замовлення автомобілів розміщені на сайті компанії Skoda.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Доки в Україні діє військовий стан, гарантія на авто Skoda зберігається навіть у разі несвоєчасного проходження планового технічного огляду машини за умови дотримання рівня технічних рідин.
Детальну інформацію про замовлення автомобілів можна отримати у менеджерів дилерської мережі, які працюють залежно від ситуації у регіонах, де вони знаходяться.
Нагадаємо, Верховна Рада скасувала на час воєнного стану мито, податок на додану вартість та акциз при ввезенні транспортних засобів з-за кордону для всіх фізосіб.
Йдеться не тільки про легкові та вантажні автомобілі, а й про мотоцикли, кузови, причепи, напівпричепи та транспорт, призначений для перевезення десяти і більше пасажирів.