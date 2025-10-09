5 беговых навыков, помогающих строить сильные команды

Каждый год октябрь становится особым месяцем для всех, кто живет бегом — как на встречу выпускников мы все собираемся на “Киевский марафон несгибаемости”. Это самое большое беговое событие года, которое объединяет десятки тысяч людей и помогает почувствовать такое нужное сейчас украинцам единство.

При каждом старте вместе с тысячами людей я вижу Украину в миниатюре: военные, ветераны, те, кто потерял родных, те, кто ждет самых родных с фронта или плена, а еще все, кто живет спортом — взрослые и дети, любители и профессиональные спортсмены. Все разные, в разной форме, но вместе преодолевая дистанции, каждый в своем темпе, мы создаем нечто большее, чем личный результат. Мы объединяемся вокруг общих ценностей и общих целей. В прошлом году благодаря марафону удалось собрать 10 миллионов гривен для сил безопасности и обороны. В этом году половина прибыли от мероприятия пойдет на поддержку Сил специальных операций.

В поляризованном мире особенно важно находить то, что формирует сообщества и помогает быть сильнее вместе. Именно поэтому наши сотрудники стали самой большой корпоративной командой марафона. Я особенно горжусь тем, что в этом году в марафоне будут участвовать наши ветераны, ребята, которые получили ранения на фронте, но восстановились и сейчас являются примером стойкости. Это инструмент для построения сильной команды, вместе работающей на результат.

У нас в компании уже давно есть практика совместного занятия бегом. Каждую субботу на Трухановом острове мы на несколько часов меняем роли. В эти несколько часов нет менеджеров и подчиненных, нет задач и OKR. За несколько часов бег становится нашим уроком ответственного лидерства и построения сообщества. И вот несколько полезных для работы навыков, которые он помог нам усвоить.

1. Выносливость. На четвертый год полномасштабной войны мы все понимаем: жизнь больше напоминает марафон, чем спринт. А марафон учит нас не сжигать все силы на старте. В работе это значит закладывать ресурс на долгосрочные цели. Мы работаем не ради быстрого результата, а ради построения устойчивых систем, которые будут давать результат годами.

2. Совместные достижения и поддержка. Лидерство — не о дистанции между руководителем и командой. Это совместное движение, где все преодолевают трудности вместе. Во время забега кто-то бежит быстрее, кто-то медленнее, но командная поддержка помогает добраться до финиша. Руководителю важно не отрываться от коллектива, разъяснять контекст, разделять ответственность, быть частью команды.

3. Честность с собой и командой. Амбициозность — это прекрасно. Но к ней нужно подходить ответственно. Без опыта и тренировок не стоит ставить цель пробежать 42 км. Лучше начать с меньшей дистанции. И в спорте и в бизнесе важно выходить из зоны комфорта и браться за сложные задачи, но делать это осознанно и в первую очередь быть честным с собой и командой. В менеджменте это означает откровенно говорить о рисках и проблемах. Доверие — важнейший компонент рецепта сильных команд.

4. Последовательность. Забеги невозможны без регулярных тренировок. В работе тоже нужна системность: постоянная коммуникация с командой, открытость к диалогу, готовность поддержать, услышать, предоставить фидбек. Это не разовое действие, а ежедневная практика.

5. Сила взаимодействия. В марафоне ты чувствуешь, что вместе с тысячами бегунов создаешь нечто большее, чем индивидуальные достижения. Командная динамика формирует силу, которую не имеет ни один участник в отдельности. В бизнесе так же: настоящий результат появляется от сочетания усилий, от партнерств.

Как команда мы достигаем большего, чем если просто суммируем взносы каждого в отдельности. Поэтому 11-12 октября мы будем бежать марафон каждый в своем темпе, каждый на свое расстояние, но как единая команда, объединенная общими целями и ценностями.