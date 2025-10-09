5 бігових навичок, які допомагають будувати сильні команди

Щороку жовтень стає особливим місяцем для всіх, хто живе бігом — наче на зустріч випускників ми всі збираємось на “Київський марафон незламності”. Це найбільша бігова подія року, яка об’єднує десятки тисяч людей й допомагає відчути таку потрібну зараз українцям єдність.

При кожному старті разом із тисячами людей я бачу Україну в мініатюрі: військові, ветерани, ті, хто втратив рідних, ті, то чекає найрідніших з фронту чи полону, а ще всі, хто живе спортом — дорослі і діти, аматори й професійні спортсмени. Усі різні, у різній формі, але разом долаючи дистанції, кожен у своєму темпі, ми створюємо щось більше, ніж особистий результат. Ми єднаємося довкола спільних цінностей і спільної мети. Торік завдяки марафону вдалося зібрати 10 мільйонів гривень для сил безпеки та оборони. Цьогоріч половина прибутку від події піде на підтримку Сил спеціальних операцій.

У поляризованому світі особливо важливо знаходити те, що формує спільноти і допомагає бути сильнішими разом. Саме тому наші співробітники стали найбільшою корпоративною командою марафону. Я особливо пишаюся тим, що цьогоріч у марафоні будуть брати участь наші ветерани, хлопці і дівчата, які зазнали поранень на фронті, але відновилися і зараз є прикладом стійкості. Це інструмент для побудови сильної команди, яка разом працює на результат.

У нас в компанії вже давно є практика спільного заняття бігом. Щосуботи на Трухановому острові ми на кілька годин змінюємо ролі. У ці кілька годин немає менеджерів і підлеглих, немає задач і OKR. За кілька годин біг стає нашим уроком відповідального лідерства та побудови спільноти. І ось кілька корисних для роботи навичок, які він допоміг нам засвоїти.

1. Витривалість. На четвертий рік повномасштабної війни всі ми розуміємо: життя більше нагадує марафон, ніж спринт. А марафон вчить нас не спалювати всі сили на старті. У роботі це означає закладати ресурс на довгострокові цілі. Ми працюємо не заради швидкого результату, а заради побудови сталих систем, які даватимуть результат роками.

2. Спільні досягнення і підтримка. Лідерство — не про дистанцію між керівником і командою. Це спільний рух, де всі долають труднощі разом. Під час забігу хтось біжить швидше, хтось повільніше, але командна підтримка допомагає дістатися фінішу. Керівникові важливо не відриватися від колективу, пояснювати контекст, розділяти відповідальність, бути частиною команди.

3. Чесність із собою і командою. Амбітність — це чудово. Але до неї потрібно підходити відповідально. Без досвіду і тренувань не варто ставити за мету пробігти 42 км. Краще почати з меншої дистанції. І у спорті, і у бізнесі важливо виходити із зони комфорту й братися за складні задачі, але робити це усвідомлено й в першу чергу бути чесним із собою та командою. У менеджменті це означає відверто говорити про ризики і проблеми. Довіра — найважливіший компонент рецепту сильних команд.

4. Послідовність. Забіги неможливі без регулярних тренувань. У роботі теж потрібна системність: постійна комунікація з командою, відкритість до діалогу, готовність підтримати, почути, надати фідбек. Це не разова дія, а щоденна практика.

5. Сила взаємодії. У марафоні ти відчуваєш, що разом із тисячами бігунів створюєш щось більше, ніж індивідуальні досягнення. Командна динаміка формує силу, якої не має жоден учасник окремо. У бізнесі так само: справжній результат з’являється від поєднання зусиль, від партнерств.

Як команда ми досягаємо більшого, ніж якщо просто сумуємо внески кожного окремо. Саме тому 11-12 жовтня ми бігтимемо марафон кожен у своєму темпі, кожен на свою відстань, але як єдина команда, об’єднана спільними цілями і цінностями.