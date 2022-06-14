JPMorgan и Goldman Sachs приостановили торговлю российскими долговыми обязательствами

Два гигантских банка с Уолл-Стрит отказываются от операций с российскими долговыми обязательствами после заявления администрации Байдена о запрете американским инвесторам приобретать такие активы.

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Об этом пишет Bloomberg.

В этом месяце JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc. все еще находили продавцов, которые хотели расплатиться с долгами с заинтересованными покупателями. Теперь JPMorgan отступает после того, как Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США заявило, что инвесторам в США не разрешено приобретать их. Представитель Goldman Sachs заявил, что такие транзакции также прекращаются.

"В соответствии с обновленным руководством OFAC и сворачиванием деятельности Goldman Sachs в отношении России фирма больше не будет проводить определенные действия по формированию рынка, связанные с клиентами, в отношении российских организаций", — говорится в заявлении банка.

Заявление министерства финансов от 6 июня об ужесточении финансовых санкций застало участников рынка врасплох и вызвало шквал переговоров с юристами. Ранее политика США позволяла торговым компаниям, в том числе Goldman Sachs и JPMorgan, помогать клиентам набрасываться на дешевые российские долги на вторичном рынке, поскольку многие держатели поспешили избавиться от активов.

Теперь участникам рынка США запрещено покупать как новые, так и существующие долговые и эмиссионные ценные бумаги, выпущенные субъектом Российской Федерации.

Напомним, что давление со всех сторон вынуждает Украину поднять доходность своих еврооблигаций.