Банки нарастили предложение инвалюты. Как поведет себя валютный рынок на этой неделе

Прошлая неделя на валютном рынке не отличилась какими-то потрясениями, но наметила несколько весомых трендов. Украинские банки нарастили предложение наличных доллара и евро, что привело к умеренному укреплению гривни.

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Кроме того, Нацбанк продолжил масштабное сокращение золотовалютных резервов. Регулятор совершает валютные интервенции при фиксированном курсе, но все чаще говорит о возможности либерализации торгов на межбанке.

Состоять она может в установлении плавающего курса или в установлении так называемого «якоря» в виде фиксированного курса, который НБУ будет регулярно менять с учетом ситуации на рынке. В любом случае возврат межбанка к рыночному ценообразованию будет крайне постепенным, чтобы не было шока для экономики.

"Военные" продажи валюты Нацбанком превысили порог в $10 млрд

На прошлой неделе НБУ на межбанке купил по фиксированному курсу в 29,25 грн/$ традиционно символическую сумму – $6,6 млн, а продал $774,9 млн. Таким образом, с начала войны Нацбанк купил суммарно $1,175 млрд, а продал валюты из резервов более чем на $7,397 млрд. Отрицательное сальдо – $6,222 млрд.

С начала же года регулятор приобрел более $1,832 млрд, а продал, учитывая последние интервенции, уже свыше $10,167 млрд. В евро НБУ не проводит интервенций, начавшихся с первых же недель широкомасштабного российского вторжения, уже в четвертый раз.

В течение войны Нацбанк купил по фиксированному курсу в 31,39 грн/€ почти €111 млн, а реализовал предприятиям через банки для закупки критического импорта свыше €1,789 млрд. Отрицательное сальдо по евро – €1,678 млрд.

На наличном рынке гривна слегка укрепилась

На наличном рынке на прошлой неделе скачков не наблюдалось. В понедельник, 6 июня, средний курс доллара в банках составил 35-35,8 грн/$. Во вторник валюта слегка подешевела до 34,67-35,5 грн/$, но курс стабилизировался с несущественным сужением спреда. К концу недели цена доллара составляла 34,8-35,4 грн.

На "черном" рынке с долларом ситуация разнится. В понедельник, 6 июня, средний курс составлял 34,95-35,2 грн/$, а во вторник доллар, напротив, подорожал до 35,1-35,4 грн/$. Впоследствии "черный" рынок тоже нашел равновесие, сузив спред, и до конца прошлой недели курс держался на уровне 35,15-35,25 грн/$.

Как убеждены опрошенные Delo.ua эксперты, на этой неделе картина существенно не изменится, ведь предпосылок для скачков наличного доллара нет. Разве что с понедельника возможно расширение разницы между ценой покупки и продажи.

Евро в начале прошлой недели в банках немного подешевел. В понедельник, 6 июня, курс составлял 37-38,2 грн/€, а во вторник – 36,7-37,9 грн/€. Далее в течение прошлой недели евро тоже нашел свою "горизонталь", закончив выходные на уровне 36,77-37,6 грн/€.

На "черном" рынке евро тоже плавно подешевел. Если в понедельник, 6 июня, курс составил 37,3-37,7 грн/€, то к концу минувшей недели – 37,1-37,5 грн/€. С начала текущей недели можно ожидать в банках и "черном" рынке расширения спреда, но резких колебаний курса евро участники рынка не ожидают.

Впрочем, для умеренного укрепления гривни на наличном рынке есть свои причины, подчеркнул в комментарии нам аналитик Roboforex Андрей Гойлов: "На наличном валютном рынке гривна к доллару опустилась ниже уровня 35,5 грн/$, а евро ослаб до отметки 37,5 грн /€. Рост предложения доллара и евро со стороны коммерческих банков благоприятно влияет на курс украинской национальной валюты", – добавляет Гойлов.