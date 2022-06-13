Банки наростили пропозицію інвалюти. Що відбуватиметься на валютному ринку цього тижня

Минулий тиждень на валютному ринку не відзначився якимись потрясіннями, але намітив кілька вагомих трендів. Українські банки наростили пропозицію готівкових долара і євро, що призвело до помірного укріплення гривні.

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З іншого боку, Нацбанк продовжив масштабне скорочення золотовалютних резервів. Регулятор здійснює валютні інтервенції при фіксованому курсі, але все частіше говорить про можливість лібералізацію торгів на міжбанку.

Полягати вона може у встановленні плаваючого курсу, або у встановленні так званого “якоря” у вигляді фіксованого курсу, який НБУ буде регулярно змінювати з огляду на ситуацію на ринку. У будь-якому випадку повернення міжбанку до ринкового ціноутворення буде вкрай поступовим, щоб не було шоку для економіки.

"Воєнні" продажі валюти Нацбанком перевищили поріг у $10 млрд

Минулого тижня НБУ на міжбанку купив за фіксованим курсом у 29,25 грн/$ традиційно символічну суму – $6,6 млн, а продав $774,9 млн. Таким чином з початку війни Нацбанк купив сумарно $1,175 млрд, а продав валюти з резервів більш ніж на $7,397 млрд. Негативне сальдо – $6,222 млрд.

З початку ж року регулятор придбав понад $1,832 млрд, а продав, враховуючи останні інтервенції, вже понад $10,167 млрд. В євро НБУ наразі не проводить інтервенцій, які розпочав з перших же тижнів широкомасштабного російського вторгнення, вже вчетверте.

Протягом війни Нацбанк купив за фіксованим курсом у 31,39 грн/€ майже €111 млн, а реалізував підприємствам через банки для закупівлі критичного імпорту понад €1,789 млрд. Негативне сальдо по євро – €1,678 млрд.

На готівковому ринку гривня злегка укріпилась

На готівковому ринку минулого тижня стрибків не спостерігалось. У понеділок, 6 червня, середній курс долара в банках склав 35-35,8 грн/$. У вівторок валюта злегка подешевшала до 34,67-35,5 грн/$, але опісля курс стабілізувався з несуттєвим звуженням спреду. Під кінець тижня ціна долара складала 34,8-35,4 грн.

На "чорному" ринку з доларом ситуація відрізняється. У понеділок, 6 червня, середній курс складав 34,95-35,2 грн/$, а у вівторок долар, навпаки, подорожчав до 35,1-35,4 грн/$. Згодом "чорний" ринок теж віднайшов рівновагу, звузивши спред, і до кінця минулого тижня курс тримався на рівні 35,15-35,25 грн/$.

Як переконані опитані Delo.ua експерти, цього тижня картина суттєво не зміниться, адже передумов для стрибків курсу готівкового долара немає. Хіба що з понеділка можливе розширення різниці між ціною купівлі і продажу.

Євро на початку минулого тижня в банках трохи подешевшав. У понеділок, 6 червня, курс складав 37-38,2 грн/€, а у вівторок – 36,7-37,9 грн/€. Далі протягом минулого тижня євро теж віднайшов свою "горизонталь", закінчивши вихідні на рівні 36,77-37,6 грн/€.

На "чорному" ринку євро теж плавно подешевшав. Якщо у понеділок, 6 червня, курс склав 37,3-37,7 грн/€, то під кінець минулого тижня – 37,1-37,5 грн/€. З початку поточного тижня можна чекати у банках і на "чорному" ринку розширення спреду, але різких коливань курсу євро учасники ринку не очікують.

Втім, для помірного укріплення гривні на готівковому ринку є свої причини, підкреслив у коментарі нам аналітик Roboforex Андрій Гойлов: "На готівковому валютному ринку гривня до долара опустилася нижче за рівень 35,5 грн/$, а євро послабився до позначки 37,5 грн/€. Зростання пропозиції долара та євро з боку комерційних банків сприятливо впливає на курс української національної валюти", – додає Гойлов.