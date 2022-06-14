JPMorgan та Goldman Sachs призупинили торгівлю російськими борговими зобов'язаннями

Два гігантські банки з Уолл-Стріт відмовляються від операцій із російськими борговими зобов'язаннями після заяви адміністрації Байдена про заборону американським інвесторам купувати такі активи.

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Про це пише Bloomberg.

Цього місяця JPMorgan Chase & Co. та Goldman Sachs Group Inc. все ще знаходили продавців, які хотіли розплатитися із боргами із зацікавленими покупцями. Тепер JPMorgan відступає після того, як Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заявило, що інвесторам у США не дозволено купувати їх. Представник Goldman Sachs заявив, що такі транзакції також припиняються.

"Відповідно до оновленого керівництва OFAC і згортання діяльності Goldman Sachs щодо Росії фірма більше не проводитиме певних дій щодо формування ринку, пов'язаних з клієнтами, щодо російських організацій", — йдеться у заяві банку.

Заява міністерства фінансів від 6 червня про посилення фінансових санкцій застала учасників ринку зненацька і викликала шквал переговорів із юристами. Раніше політика США дозволяла торговим компаніям, у тому числі Goldman Sachs і JPMorgan, допомагати клієнтам накидатися на дешеві російські борги на вторинному ринку, оскільки багато власників поспішили позбутися активів.

Тепер учасникам ринку США заборонено купувати як нові, так і існуючі боргові та емісійні цінні папери, випущені суб'єктом Російської Федерації.

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