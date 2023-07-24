"Кредитные риски": что происходит в сегменте потребительского кредитования во время Великой войны

С 24 февраля 2022 года до конца 2022 года количество "нерабочих" банковских кредитов физическим лицам выросло почти вдвое: с 17% до 31% общего количества кредитов, выданных еще до начала широкомасштабного вторжения.

При этом в первом квартале 2023 года продолжилась негативная тенденция роста таких займов — по состоянию на апрель 2023 года количество таких кредитов достигло значения в 32%. Только со второго квартала 2023 года наблюдается постепенное уменьшение количества "нерабочих" кредитов: на июнь их количество сократилось на 1-1,5% от общего объема ссуд.

В то же время главная причина резкого увеличения таких займов кроется именно в объективной плоскости: более 90% всех временно попавших в категорию проблемных кредитов возникли из-за военной агрессии.

Основные причины увеличения проблемных кредитов таковы:

потеря имущества в результате вооруженной агрессии;

потеря работы (постоянного дохода);

вынужденный переезд в другой город или страну;

весомые травмы (ранения) или же смерть заемщика.

Должны констатировать, что существенный рост проблемных ссуд вызван исключительно последствиями вооруженной агрессии, то есть, другими словами, форс-мажорными или же непреодолимыми обстоятельствами.

В непредсказуемых условиях, в которых находилась страна с конца февраля до середины августа прошлого года, большинство коммерческих банков с пониманием отнеслись к проблемам заемщиков, а затем ввели достаточно гибкие и либеральные условия "кредитных каникул" продолжительностью в среднем 3-6 месяцев, позволивших заемщикам существенно сократить суммы.

Так около 60% заемщиков, на время ставших не способными платить по кредитам, воспользовались такими программами отсрочки платежей, ведь в начале военных действий банки практически в "автоматическом" режиме предоставляли отсрочку по уплате основного обязательства.

Лояльная политика банков к заемщикам, с одной стороны, положительно повлияла на граждан, вынужденно не имевших возможности рассчитываться по кредитам, а с другой - это стало существенным фактором определенной стабилизации банковской системы. Ведь все прекрасно понимали, особенно в первые месяцы от полномасштабного вторжения, что экономика страны и банковская система в частности находятся в очень шатком состоянии, которое, простыми словами, могло перерасти в лавину банкротств.

Среди основных факторов, положительно повлиявших на уменьшение объема проблемных кредитов, следует назвать:

1) постепенное освобождение части оккупированных врагом территорий и соответственно возобновление бизнес-деятельности на этих территориях;

2) заторможенная инфляция, которая в 2023 году по откорректированному прогнозу НБУ может составить 12,8%;

3) сокращение безработицы почти на 3% по сравнению с 2022 годом;

4) развитие малого и среднего бизнеса, в частности, благодаря государственной программе льготного кредитования "5-7-9" и компенсационным программам по возмещению процентов по таким кредитам (в частности такие программы приняты госадминистрациями Киева и Киевской области);

5) стабилизацию на валютном рынке: внедрение НБУ достаточно эффективной политики по удержанию баланса между спросом и предложением на наличную валюту, а также популяризация гривны как надежной и стабильной валюты.

Можно спрогнозировать, что в благоприятной экономической ситуации объем "нерабочих" (проблемных) потребительских кредитов физическим лицам до конца года может сократиться до 28% от общего количества кредитов. Чтобы не оказаться в ситуации, когда заемщик не сможет рассчитываться по кредитам, следует воспользоваться следующими правилами:

1) выбирать финучреждение, избегая сомнительные конторы по микрокредитованию, ведь проценты по их займам - это финансовая "удавка";

2) решать вопросы не тактически (эмоционально), а системно: размер процентной ставки очень часто зависит от срока погашения кредита;

3) финансовая "подушка" на 2-3 месяца на случай неожиданной потери работы или трудоспособности, что позволит избежать долгов по кредиту;

4) в случае если кредит нужен для того, чтобы покрыть долги по полученным ранее кредитам ("перекредитоваться"), то обратить внимание на прозрачность и лояльность условий получения такого кредита;

5) выбрать кредит, максимально отвечающий потребностям и возможностям заемщика, у финучреждения с широкой "линейкой" кредитных программ с простыми и понятными условиями;

6) в случае возникновения финансовых затруднений, заемщику следует обратиться в банк для наработки совместного плана реструктуризации кредитной задолженности.

Страна живет надеждами на скорейшую победу в войне. Однако цинизм войны состоит в непредсказуемости ее последствий. Желательно, чтобы граждане, по тем или иным причинам нацеленные взять банковский кредит, были осмотрительными, обращая внимание не только на условия кредита, но и на репутацию финучреждения. И конечно, на случай форс-мажоров у заемщика должен быть план Б, чтобы не оказаться в полной зависимости от кредитных долгов.