monobank выпустил собственный корм для котов

Банк в смартфоне monobank создал собственный корм для котов. Он имеет два вкуса — рыба и мясо, и стоит 14 гривен за пачку.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

"Этот день настал! Монобанк сделал свой собственный корм для кошек! Все коты из группы бета-тестеров, которые его попробовали, говорят, что он намного вкуснее любых других кормов. Попробуйте и вы с вашим любимцем. Также в ходе испытаний кошачий корм съела моя собака и осталась вполне довольна", — говорится в его сообщении.

Корм для кошек от monobank продается эксклюзивно в сети мультимаркетов "Аврора". Он стоит 14 грн за 1 пачку, имеет два вкуса – рыба и мясо, а 1 гривна с каждой пачки донатится в фонд UAnimals.

Напомним, 21 октября monobank представил в своем приложении новый маркетплейс market by mono. К концу дня пользователи там сделали около 17 тысяч заказов. На платформе доступны собственные продукты monobank, в том числе напитки из коллаборации с "Живчиком" и пивоварней "2085".

Также сообщалось, что monobank добавил новую функцию в приложении – групповые расходы. Она поможет удобно делить расходы между друзьями, коллегами или членами семьи.