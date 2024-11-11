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monobank выпустил собственный корм для котов
Банк в смартфоне monobank создал собственный корм для котов. Он имеет два вкуса — рыба и мясо, и стоит 14 гривен за пачку.
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
"Этот день настал! Монобанк сделал свой собственный корм для кошек! Все коты из группы бета-тестеров, которые его попробовали, говорят, что он намного вкуснее любых других кормов. Попробуйте и вы с вашим любимцем. Также в ходе испытаний кошачий корм съела моя собака и осталась вполне довольна", — говорится в его сообщении.
Корм для кошек от monobank продается эксклюзивно в сети мультимаркетов "Аврора". Он стоит 14 грн за 1 пачку, имеет два вкуса – рыба и мясо, а 1 гривна с каждой пачки донатится в фонд UAnimals.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Напомним, 21 октября monobank представил в своем приложении новый маркетплейс market by mono. К концу дня пользователи там сделали около 17 тысяч заказов. На платформе доступны собственные продукты monobank, в том числе напитки из коллаборации с "Живчиком" и пивоварней "2085".
Также сообщалось, что monobank добавил новую функцию в приложении – групповые расходы. Она поможет удобно делить расходы между друзьями, коллегами или членами семьи.