monobank випустив власний корм для котів

Банк у смартфоні monobank створив власний корм для котів. Він має два смаки - риба та м’ясо, та коштує 14 гривень за пачку.

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Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"Цей день настав! Монобанк зробив свій власний корм для котів! Всі коти з групи бета-тестерів, які його спробували, кажуть, що він набагато смачніший за будь-які інші корми. Спробуйте і ви з вашим улюбленцем. Також у ході випробувань котячий корм з'їв мій собака і залишився цілком задоволеним", - йдеться в його повідомленні.

Корм для котів від monobank продається ексклюзивно в мережі мультимаркетів "Аврора". Він коштує 14 грн за 1 пачку, має два смаки - риба та м’ясо, а 1 гривня з кожної пачки донатиться у фонд UAnimals.

Нагадаємо, 21 жовтня monobank представив у своєму застосунку новий маркетплейс market by mono. Під кінець дня користувачі там зробили близько 17 тисяч замовлень. На платформі доступні власні продукти monobank, зокрема напої з колаборації з "Живчиком" та пивоварнею "2085".

Також повідомлялося, що monobank додав нову функцію у додатку — групові витрати. Вона допоможе зручно ділити витрати між друзями, колегами чи членами родини.