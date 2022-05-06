НБУ разъяснил, что делать с отделениями банков, оказавшимися в оккупации

Национальный банк Украины распорядился о временном прекращении коммерческими банками работы своих филиалов и отделений на территориях, оккупированных Россией после 24 февраля, а также тех, где ведутся боевые действия. Об этом говорится в постановлении регулятора №94 от 5 мая.

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В документе также отмечается, что банки должны минимизировать остатки наличных средств в отделениях "доступными способами", в частности путем выдачи наличных клиентам и загрузки их в банкоматы.

При технической возможности и отсутствии угрозы жизни и здоровью работников банков, им следует обеспечить в оккупированных населенных пунктах возможность приема к оплате торговцами карт при безналичных расчетах, выдачи ими наличных денег держателям карт, а также продолжения обслуживания клиентов в дистанционном режиме.

Также указано, что банки должны проводить безналичные расчеты на данной территории "до наступления обстоятельств, исключающих их осуществление".

После деоккупации соответствующих населенных пунктов и/или прекращения там военных действий, банковским учреждениям следует принять неотложные меры по возобновлению работы отделений, обеспечению возможности безналичных расчетов, в том числе посредством карточек, восстановлению кассового обслуживания, пополнению банкоматов и проведению других операций с наличными.

Решение НБУ привязано к актуальному перечню общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании). Пока такой перечень Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий утверждало лишь один раз — 25 апреля. В нем перечислены 194 общины в шести областях.