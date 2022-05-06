НБУ роз'яснив, що робити з відділеннями банків, які опинилися в окупації

Національний банк України розпорядився про тимчасове припинення комерційними банками роботи своїх філій та відділень на територіях, окупованих Росією після 24 лютого, а також тих, де ведуться бойові дії. Про це йдеться у постанові регулятора №94 від 5 травня.

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У документі також зазначається, що банки повинні мінімізувати залишки готівки у відділеннях "доступними способами", зокрема шляхом видачі готівки клієнтам та завантаження їх у банкомати.

За технічної можливості та відсутності загрози життю та здоров'ю працівників банків їм слід забезпечити в окупованих населених пунктах можливість прийому до оплати торговцями карток при безготівкових розрахунках, видачі ними готівки власникам карток, а також продовження обслуговування клієнтів у дистанційному режимі.

Також зазначено, що банки мають проводити безготівкові розрахунки на цій території "до настання обставин, що виключають їхнє здійснення".

Після деокупації відповідних населених пунктів та/або припинення там військових дій, банківським установам слід вжити невідкладних заходів щодо відновлення роботи відділень, забезпечення можливості безготівкових розрахунків, у тому числі за допомогою карток, відновлення касового обслуговування, поповнення банкоматів та проведення інших операцій з готівкою.

Рішення НБУ прив'язане до актуального переліку громад, які розташовані в районах проведення військових (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Поки що такий перелік Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій затверджувало лише раз – 25 квітня. У ньому перераховано 194 громади у шести областях.