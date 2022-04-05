НБУ выдал рефинанс восьми банкам на 3,11 млрд грн

На прошлой неделе (с 28 марта по 3 апреля 2022 года) Национальный банк Украины (НБУ) выдал кредиты рефинансирования сроком на один год украинским банкам на сумму 3,11 млрд грн.

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Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу НБУ, все банки получили деньги под залог пулов активов.

Так, крупнейшим получателем рефинансирования Нацбанка на минувшей неделе стал государственный Укрэксимбанк, который 29 и 30 марта привлек суммарно 1,5 млрд грн.

По данным НБУ, МТБ Банк на одном из тендеров получил 400 млн грн, банк "Глобус" – 300 млн грн, Банк "Сич" в два приема – 350 млн грн, а банк "3/4" за четыре тендера – суммарно 290 млн грн.

Кроме этого, на минувшей неделе Банк инвестиций и сбережений привлек 120 млн грн, Индустриалбанк – 100 млн грн и банк "КИБ" – 50 млн грн.

За неделю до этого НБУ выдал кредиты рефинансирования семи банкам на сумму 1,17 млрд грн.

При этом Банк инвестиций и сбережений, банки "Сич" и "3/4" и на позапрошлой неделе брали годичные кредиты Нацбанка под залог пула активов на 70 млн грн, 80 млн грн и 75 млн грн.

Напомним, 24 февраля НБУ заявил об осуществлении бланкового рефинансирования банков для поддержания ликвидности без ограничений по сумме на срок до 1 года с возможностью пролонгации еще на 1 год.

Ранее их срок был ограничен 28 днями. Такие кредиты предоставляются по ставке 11% годовых.

Всего с начала полномасштабной войны Нацбанк предоставил поддержку ликвидности сроком на год на общую сумму 69,64 млрд грн. Бланковых из них было на 32,52 млрд грн, причем почти все они были выделены 25 и 28 февраля, и лишь А-Банк получил еще 80 млн грн в начале марта.

По данным НБУ, крупнейшим получателем годичных кредитов рефинансирования стал государственный ПриватБанк – 26,5 млрд грн (из них бланковых – 10 млрд грн).

За ним идут также государственные Укргазбанк – 7,2 млрд грн и Укрэксимбанк – 5,5 млрд грн (бланкового – 2 млрд грн), а также Альфа-Банк – 5,385 млрд грн (4,585 млрд грн).

Суммы больше 2 млрд грн получили также Универсал Банк – 2,92 млрд грн и банк "Пивденный" – 2,7 млрд грн (оба только бланковые), ТАСкомбанк – 2,5 млрд грн, ОТП Банк 2 млрд грн (бланковый).

От 1 млрд грн до 2 млрд грн привлекли Креди Агриколь Банк – 1,765 млрд грн (бланковый), МТБ Банк – 1,58 млрд грн (660 млн грн), банк "Кредит Днепр" и банк "Восток" – по 1 млрд грн (оба только бланковые).