НБУ видав рефінанс восьми банкам на 3,11 млрд грн

Минулого тижня (з 28 березня до 3 квітня 2022 року) Національний банк України (НБУ) видав кредити рефінансування терміном на один рік українським банкам на суму 3,11 млрд грн.

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Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на прес-службу НБУ, всі банки отримали гроші під заставу пулів активів.

Так, до найбільших одержувачів рефінансування Нацбанку минулого тижня став державний Укрексімбанк, який 29 та 30 березня залучив сумарно 1,5 млрд грн.

За даними НБУ , МТБ Банк на одному з тендерів отримав 400 млн грн, банк "Глобус" – 300 млн грн, Банк "Січ" у два прийоми – 350 млн грн, а банк "3/4" за чотири тендери – сумарно 290 млн грн.

Крім того , минулого тижня Банк інвестицій та заощаджень залучив 120 млн грн, Індустріалбанк – 100 млн грн і банк "КІБ" – 50 млн грн.

За тиждень до цього НБУ видав кредити рефінансування сімома банками на суму 1,17 млрд грн.

При цьому Банк інвестицій та заощаджень, банки "Січ" та "3/4" і позаминулого тижня брали річні кредити Нацбанку під заставу пулу активів на 70 млн грн, 80 млн грн і 75 млн грн.

Нагадаємо, 24 лютого заявив про здійснення бланкового рефінансування банків для підтримки ліквідності без обмежень на строк до 1 року з можливістю пролонгації ще на 1 рік.

Раніше їхній термін був обмежений 28 днями. Такі кредити надаються за ставкою 11% річних.

Усього з початку повномасштабної війни Нацбанк надав підтримку ліквідності терміном на рік на загальну суму 69,64 млрд. грн. Бланкових із них було на 32,52 млрд грн, причому майже всі вони були виділені 25 та 28 лютого, і лише А-Банк отримав ще 80 млн грн на початку березня.

За даними НБУ, найбільшим отримувачем річних кредитів рефінансування став державний ПриватБанк – 26,5 млрд. грн. (з них бланкових – 10 млрд. грн.).

За ним йдуть також державні Укргазбанк – 7,2 млрд грн та Укрексімбанк – 5,5 млрд грн (бланкового – 2 млрд грн), а також Альфа-Банк – 5,385 млрд грн (4,585 млрд грн).

Суми понад 2 млрд грн отримали також Універсал Банк – 2,92 млрд грн та банк "Південний" – 2,7 млрд грн (обидва лише бланкові), ТАСкомбанк – 2,5 млрд грн, ОТП Банк 2 млрд грн (бланковий).

Від 1 млрд грн до 2 млрд грн залучили Креді Агріколь Банк – 1,765 млрд грн (бланковий), МТБ Банк – 1,58 млрд грн (660 млн грн), банк "Кредит Дніпро" та банк "Схід" – по 1 млрд грн ( обидва лише бланкові).