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НБУ выиграл суд против Сберанка по штрафу
Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 5 июля оставил в силе решение Национального банка Украины о применении мер влияния к АО "Сбербанк" (с конца 2022 года - АО "Международный резервный банк") за нарушения в сфере финмониторинга. Регулятор наложил на финучреждение штраф в размере 94,7 млн грн.
Об этом 10 июля сообщила пресс-служба НБУ.
Суд окончательно отменил решение судов предыдущих инстанций, отменивших решение НБУ о применении к банку мер влияния в виде наложения штрафа и письменной оговорки. То есть Кассационный административный суд оставил решение регулятора в силе.
"Судебное решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит", – подчеркнули в Нацбанке.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что в декабре 2018 года НБУ наложил штраф на Сбербанк в размере 94 737 499,80 грн. Такую меру применили по следующим причинам:
- повторное осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга;
- банк не обеспечил выявление финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу;
- ненадлежащее выявление и изучение публичных деятелей;
- несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу;
- нарушение порядка остановки финансовых операций.
Сбербанк обжаловал решение и в сентябре 2019 Окружной административный суд города Киева отменил его, а в декабре того же года суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобу НБУ. Тогда регулятор обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, поддержавшего правовую позицию НБУ.
Сбербанк в добровольном порядке уплатил штраф в январе 2019 года.