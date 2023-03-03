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Фонд гарантирования вкладов перечислил бюджету еще 8,8 млрд грн Сбербанка
Фонд гарантирования вкладов физлиц обеспечил перечисление в бюджет еще более 8,8 млрд гривен. Речь идет о средствах АО "МР БАНК" (бывшего Сбербанка), выплаченных по облигациям внутреннего государственного займа, и купонном доходе по ним. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
Перечисление средств осуществлено на выполнение решения Совета нацбезопасности и обороны Украины относительно принудительного изъятия российского имущества и соответствующего распоряжения Кабинета министров.
В Фонде добавили, что ранее существовал судебный запрет на распоряжение и пользование средствами МР Банка, которые находятся на соответствующем счете и на которые поступили средства по ценным бумагам. Однако позже арест имущества был снят, что позволило перечислить деньги в бюджет.
Напомним, что в декабре 2021 года Сбербанк в Украине сменил свое название на МР Банк.Подписывайтесь на наш Telegram канал
25 февраля 2022, на следующий день после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Национальный банк Украины решил отозвать лицензии и ликвидировать МР Банк и Проминвестбанк. Поэтому банки перешли в распоряжение ФГВФЛ, который пытался продавать их имущество для того, чтобы рассчитаться с их кредиторами.
В мае Фонд на основании решения СНБО заменил "материнские" банки ПИБа и МР Банка в реестре кредиторов на государство. В декабре ФГО обеспечил перечисление средств с накопительных счетов этих банков в специальный фонд государственного бюджета. Речь шла о сумме, эквивалентной 17 млрд гривен. Позже ФГО передал акции Проминвестбанка и МР Банку государству.
27 февраля 2023 года ФГО передал Министерству финансов Украины облигации внутреннего государственного займа МР Банка на 1,1 млрд гривен.