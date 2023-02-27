Облігації Сбербанку на 1,1 млрд грн передали Мінфіну

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб передав Міністерству фінансів України облігації внутрішньої державної позики АТ "МР БАНК" (колишній Сбербанк) на 1,1 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба Фонду.

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Зазначається, що передачу ОВДП здійснено за рішення Ради нацбезпеки і оборони України щодо примусового вилучення російського майна.

Раніше Подільський суд Києва наклав арешт на ці цінні папери.

Нагадаємо, що в грудні 2021 року Сбербанк в Україні змінив свою назву на МР Банк.

25 лютого 2022 року, наступного дня після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Національний банк України вирішив відкликати ліцензії та ліквідувати МР Банк та Промінвестбанк. Через це банки перейшли в розпорядження ФГВФО, який намагався продавати їхнє майно, аби розрахуватися з їхніми кредиторами.

У травні Фонд на підставі рішення РНБО замінив "материнські" банки ПІБу та МР Банку в реєстрі кредиторів на державу. У грудні ФГВ забезпечив перерахування коштів із накопичувальних рахунків цих банків до спеціального фонду державного бюджету. Йшлося про суму, еквівалентну 17 млрд гривень. Пізніше ФГВ передав акції Промінвестбанку та МР Банку державі.