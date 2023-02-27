Облигации Сбербанка на 1,1 млрд грн передали Минфину

Фонд гарантирования вкладов физических лиц передал Министерству финансов Украины облигации внутреннего государственного займа АО "МР БАНК" (бывший Сбербанк) на 1,1 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

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Отмечается, что передача ОВГЗ осуществлена по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины относительно принудительного изъятия российского имущества.

Ранее Подольский суд Киева наложил арест на эти ценные бумаги.

Напомним, что в декабре 2021 года Сбербанк в Украине сменил свое название на МР Банк.

25 февраля 2022, на следующий день после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Национальный банк Украины решил отозвать лицензии и ликвидировать МР Банк и Проминвестбанк. Поэтому банки перешли в распоряжение ФГВФЛ, который пытался продавать их имущество для того, чтобы рассчитаться с их кредиторами.

В мае Фонд на основании решения СНБО заменил "материнские" банки ПИБа и МР Банка в реестре кредиторов на государство. В декабре ФГВ обеспечил перечисление средств с накопительных счетов этих банков в специальный фонд государственного бюджета. Речь шла о сумме, эквивалентной 17 млрд гривен. Позже ФГВ передал акции Проминвестбанка и МР Банка государству.