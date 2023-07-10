НБУ виграв суд проти Сбербанку щодо штрафу

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 5 липня залишив чинними рішення Національного банку України про застосування заходів впливу до АТ "Сбербанкˮ (з кінця 2022 року – АТ "Міжнародний резервний банкˮ) за порушення у сфері фінмоніторингу. Зокрема, регулятор наклав на фінустанову штрафу у розмірі 94,7 млн грн.

Про це 10 липня повідомила пресслужба НБУ.

Суд остаточно скасував рішення судів попередніх інстанцій, які скасували рішення НБУ про застосування до банку заходів впливу у вигляді накладення штрафу та письмового застереження. Тобто Касаційний адміністративний суд залишив рішення регулятора у силі.

"Судове рішення набрало законної сили та оскарженню не підлягає", – підкреслили в Нацбанку.

Нагадуємо, що у грудні 2018 року НБУ наклав штраф на Сбербанк у розмірі 94 737 499,80 грн. Такий захід впливу застосували з таких причин:

повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу;

банк не забезпечив виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;

неналежне виявлення та вивчення публічних діячів;

недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу;

порушення порядку зупинення фінансових операцій.

Сбербанк оскаржив рішення — і у вересні 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва скасував його, а у грудні того ж року суд апеляційної інстанції залишив без задоволення скаргу НБУ. Тоді регулятор звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, який підтримав правову позицію НБУ.

Зауважимо, що Сбербанк в добровільному порядку сплатив штраф в січні 2019 року.