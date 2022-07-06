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Приватбанк поднял курс валюты при оплате картой до уровня наличного
С 6 июля Приватбанк поднимет курс валют при оплате картой до уровня наличного курса. В первую очередь, это коснется украинцев, которые уехали за рубеж и расплачивались гривневыми картами.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
В первую очередь, это касается курсов конвертации по картам: снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт, а также все виды операций за рубежом в валюте с использованием гривневых карт.
"Банк устанавливает единые курсы обмена валют для оплат картами и купли-продажи наличной валюты в своих отделениях исходя из рыночной ситуации, нормативных документов регулятора, поддержки целостности рынка и исходя из интересов его клиентов", — говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим также, что клиентам ПриватБанка ввели новые ограничения на расходы. Если расходы клиента ПриватБанка на карте за месяц будут превышать 500 тыс. грн, банк потребует подтверждения источников доходов. В таких случаях клиент также попросит актуализировать анкетные данные, указанные ранее в разделе о доходе.
Отметим, Национальный банк Украины разрешил банкам устанавливать свободный курс валюты для безналичного обмена по карточным счётам. По мнению регулятора, это должно выровнять условия работы финучреждений по сравнению с обменниками и будет способствовать уменьшению колебаний стоимости валюты.