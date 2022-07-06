Приватбанк поднял курс валюты при оплате картой до уровня наличного

С 6 июля Приватбанк поднимет курс валют при оплате картой до уровня наличного курса. В первую очередь, это коснется украинцев, которые уехали за рубеж и расплачивались гривневыми картами.

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Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

В первую очередь, это касается курсов конвертации по картам: снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт, а также все виды операций за рубежом в валюте с использованием гривневых карт.

"Банк устанавливает единые курсы обмена валют для оплат картами и купли-продажи наличной валюты в своих отделениях исходя из рыночной ситуации, нормативных документов регулятора, поддержки целостности рынка и исходя из интересов его клиентов", — говорится в сообщении.

Отметим также, что клиентам ПриватБанка ввели новые ограничения на расходы. Если расходы клиента ПриватБанка на карте за месяц будут превышать 500 тыс. грн, банк потребует подтверждения источников доходов. В таких случаях клиент также попросит актуализировать анкетные данные, указанные ранее в разделе о доходе.

Отметим, Национальный банк Украины разрешил банкам устанавливать свободный курс валюты для безналичного обмена по карточным счётам. По мнению регулятора, это должно выровнять условия работы финучреждений по сравнению с обменниками и будет способствовать уменьшению колебаний стоимости валюты.