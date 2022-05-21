НБУ объяснил, зачем разрешил банкам устанавливать свободный курс валюты

Национальный банк Украины разрешил банкам устанавливать свободный курс валюты для безналичного обмена по карточным счётам. По мнению регулятора, это должно выровнять условия работы финучреждений по сравнению с обменниками и будет способствовать уменьшению колебаний стоимости валюты.

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Об этом говорится в сообщении НБУ.

В финучреждении отметили, что официальный курс гривны по отношению к доллару США остается фиксированным – на уровне 29,25 грн/долл. США.

Сейчас на наличном рынке в основном покупают валюту для спекулятивного заработка, финансирование "серого" импорта, не относящегося к критическому, а также перевода сбережений в иностранную валюту.

"Ни одно из этих направлений не является критическим приоритетом для поддержки экономики во время войны. Поэтому Национальный банк не тратит дефицитных международных резервов для сглаживания колебаний в этом сегменте рынка", - говорится в сообщении регулятора.

Поэтому с 21 мая 2022 года НБУ разрешил банкам не ограничивать свои курсы по продаже наличной валюты. Это выравнивает условия для банков по сравнению с обменниками, что способствует повышению эффективности наличного рынка и уменьшению колебаний обменного курса на нем.

Национальный банк Украины также с 21 мая 2022 снял ограничения на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за рубежом или снимают с карточек наличную валюту.

Таким образом, НБУ создает возможности для сближения курса конвертации валюты для временно находящихся за рубежом и курса покупки наличной валюты для граждан, остающихся в Украине.

Также, по мнению регулятора, это минимизирует "карточный туризм". По имеющимся данным, значительная часть операций с гривневыми картами за рубежом – это снятие наличных с банкоматов. Заметная часть этой наличности потом возвращается в Украину и попадает на нелегальный наличный рынок. То есть де-факто дефицитные валютные ресурсы могут тратиться на неприоритетные для военного времени потребности, что сейчас крайне важно минимизировать.

"Поэтому выравнивание условий прямой (через наличные операции) и косвенной (через карточные операции) покупки валюты, в Украине и за рубежом, населением является мерой, которая позволит предотвратить непроизводительное выведение капитала и защитить международные резервы Украины", - отметили в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) отменил ограничение, согласно которому уполномоченные учреждения могли продавать наличную иностранную валюту клиентам с отклонением от официального курса не более чем на 10%.

Отметим, народный депутат Ярослав Железняк считает, что вскоре в Украине реальный курс доллара США в обменниках подскочит до 40 гривен/долл.