Экспорт нефти из Персидского залива превысил довоенный уровень, несмотря на атаки танкеров

Экспортеры нефти из стран Персидского залива смогли превысить довоенный уровень примерно в течение половины сентября, о чем свидетельствуют свежие данные о судоходстве.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Согласно предварительным показателям аналитической компании Kpler, семидневная скользящая средняя для экспорта сырой нефти из региона по состоянию на 30 сентября составила 18,3 миллиона баррелей в день.

При этом общие объемы поставок превышали довоенные показатели в течение 14 дней первого месяца осени.

Подобные тенденции подтверждают и данные поставщика Vortexa, который зафиксировал достижение 14-дневной средней скользящей для экспорта сырой нефти и конденсата с Ближнего Востока на уровне 18,6 миллиона баррелей в сутки, что превысило 10-летнюю сезонную среднюю.

Факторы роста и география поставок

Такое существенное увеличение нефтяного потока охватывает сырье из Мексиканского залива, транспортировавшееся через Ормуз и Красное море, а также поставки из терминалов и благодаря перевалкам с судна на судно в Оманском заливе. Ранее объемы уже приближались к таким значениям в июне и июле после заключения временного меморандума между Вашингтоном и Тегераном, впоследствии утратившим силу.

Текущий же сентябрьский рост, прежде всего, обусловлен активной загрузкой Саудовской Аравией сырья как из Красного моря, так и из Персидского залива, произошедшего через три недели после атаки на его стратегический трубопровод Восток-Запад, которая состоялась 10 сентября.

Кинетические угрозы и логистические вызовы

Несмотря на положительную динамику объемов, перспективы дальнейшего устойчивого роста нефтяных потоков серьезно омрачаются нападениями на танкеры и логистическими ограничениями. Служба разведки судоходства Marisks сообщила о повышенной и все более непредсказуемой кинетической угрозе для судов, проходящих через Ормузский пролив на фоне резкого увеличения трафика.

Для перевозки сырой нефти через опасный маршрут трейдерам пришлось привлекать гораздо больше супертанкеров, в то время как операции по перевалке сырья с судна на судно в Оманском заливе уже достигли своих предельных возможностей.

Дополнительным элементом логистики стало и то, что после получения в августе разрешения от Ирана на свободный проход иракская государственная компания и некоторые НПЗ самостоятельно зафрахтовали танкеры для загрузки басской сырой нефти прямо внутри самого пролива.

Напомним, страны "Большой семерки" и их партнеры планируют выпустить до 100 миллионов баррелей экстренных запасов нефти и дизельного топлива. Процесс будет проходить под координацией Международного энергетического агентства в течение следующих четырех месяцев.