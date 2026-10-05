Експорт нафти з Перської затоки перевищив довоєнний рівень, попри атаки танкерів

Експортери нафти з країн Перської затоки змогли перевищити довоєнний рівень приблизно протягом половини вересня, про що свідчать свіжі дані щодо судноплавства.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Згідно з попередніми показниками аналітичної компанії Kpler, семиденна ковзна середня для експорту сирої нафти з регіону станом на 30 вересня становила 18,3 мільйона барелів на день.

При цьому загальні обсяги поставок перевищували довоєнні показники протягом 14 днів першого місяця осені.

Подібні тенденції підтверджують і дані постачальника Vortexa, який зафіксував досягнення 14-денної ковзної середньої для експорту сирої нафти та конденсату з Близького Сходу на рівні 18,6 мільйона барелів на добу, що перевищило 10-річну сезонну середню.

Фактори зростання

Таке суттєве збільшення нафтового потоку охоплює сировину з Мексиканської затоки, яка транспортувалася через Ормуз і Червоне море, а також постачання з терміналів і завдяки перевалкам з судна на судно в Оманській затоці. Раніше обсяги вже наближалися до таких значень у червні та липні після укладення тимчасового меморандуму між Вашингтоном і Тегераном, який згодом втратив чинність.

Поточне ж вересневе зростання насамперед зумовлене активним завантаженням Саудівською Аравією сировини як із Червоного моря, так і з Перської затоки, що сталося через три тижні після атаки на її стратегічний трубопровід Схід-Захід, яка відбулася 10 вересня.

Головні ризики для танкерів

Попри позитивну динаміку обсягів, перспективи подальшого сталого зростання нафтових потоків серйозно затьмарюються нападами на танкери та логістичними обмеженнями. Служба розвідки судноплавства Marisks повідомила про підвищену та дедалі непередбачуванішу кінетичну загрозу для суден, що проходять через Ормузьку протоку на тлі різкого збільшення трафіку.

Для перевезення сирої нафти через небезпечний маршрут трейдерам довелося залучати значно більше супертанкерів, тоді як операції з перевалки сировини з судна на судно в Оманській затоці вже досягли своїх граничних можливостей.

Додатковим елементом логістики стало й те, що після отримання у серпні дозволу від Ірану на вільний прохід іракська державна компанія та деякі НПЗ самостійно зафрахтували танкери для завантаження басрської сирої нафти просто всередині самої протоки.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" та їхні партнери планують випустити до 100 мільйонів барелів екстрених запасів нафти та дизельного палива. Процес відбуватиметься під координацією Міжнародного енергетичного агентства протягом наступних чотирьох місяців.