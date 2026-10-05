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Новости
Дата публикации

45 грн за доллар: НБУ установил исторический максимум официального курса

Доллар
Доллар обновил исторический рекорд / Depositphotos

Национальный банк установил официальный курс доллара на 6 октября на уровне 45,0564 грн/$, что явилось новым историческим максимумом.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют данные Национального банка по курсу гривны.

Курс доллара обновил рекорд

По данным Национального банка Украины, официальный курс гривны по отношению к доллару на вторник, 6 октября, составляет 45,0564 грн/$.

Накануне регулятор установил курс на уровне 44,9857 грн/$ . Таким образом, за день доллар подорожал на 7,07 копейки по официальному курсу.

Отметку в 45 грн официальный курс доллара пересек впервые.

Для сравнения, 6 октября 2024 и 6 октября 2025 года официальный курс составлял около 41,2 грн/$.

Что происходит с долларом

Рост официального курса происходит на фоне укрепления американской валюты на мировых рынках. В частности, евро недавно опустился до 17-месячного минимума по отношению к доллару.

На европейскую валюту, среди прочего, давят опасения по поводу состояния государственных финансов Франции и возможных экономических последствий высоких цен на нефть.

Какой курс заложен в госбюджет

В то же время в государственном бюджете Украины на 2026 год заложен средний расчетный курс доллара на уровне 45,7 грн/$.

Таким образом, нынешний официальный курс уже приблизился к заложенному в бюджет показателю.

Рост официального курса выше 45 грн сам по себе не означает резкой смены валютной политики, однако является важным ориентиром для расчетов бизнеса, бюджета и других экономических показателей.

В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.

Автор:
Ольга Опенько

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