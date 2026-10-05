45 грн за долар: НБУ встановив історичний максимум офіційного курсу

Національний банк встановив офіційний курс долара на 6 жовтня на рівні 45,0564 грн/$, що стало новим історичним максимумом.

Як пише Dilo, про це свідчать дані Національного банку щодо курсу гривні.

Курс долара оновив рекорд

За даними Національного банку України, офіційний курс гривні до долара на вівторок, 6 жовтня, становить 45,0564 грн/$.

Напередодні регулятор встановив курс на рівні 44,9857 грн/$. Таким чином, за день долар подорожчав на 7,07 копійки за офіційним курсом.

Позначку в 45 грн офіційний курс долара перетнув уперше.

Для порівняння, 6 жовтня 2024 року та 6 жовтня 2025 року офіційний курс становив близько 41,2 грн/$.

Що відбувається з доларом

Зростання офіційного курсу відбувається на тлі зміцнення американської валюти на світових ринках. Зокрема, євро нещодавно опустився до 17-місячного мінімуму щодо долара.

На європейську валюту, серед іншого, тиснуть побоювання щодо стану державних фінансів Франції та можливих економічних наслідків високих цін на нафту.

Який курс закладено до держбюджету

Водночас у державному бюджеті України на 2026 рік закладено середній розрахунковий курс долара на рівні 45,7 грн/$.

Таким чином, нинішній офіційний курс уже наблизився до закладеного в бюджет показника.

Зростання офіційного курсу вище 45 грн саме по собі не означає різкої зміни валютної політики, однак є важливим орієнтиром для розрахунків бізнесу, бюджету та інших економічних показників.

У жовтні гривня знову буде під тиском. Причини такі: високий попит на валюту, дефіцит у торгівлі, дорогий імпорт і проблеми в окремих галузях експорту. Проте різкого стрибка курсу аналітики не прогнозують. Головний стабілізатор це Національний банк, який згладжує коливання за допомогою продажу валюти з резервів. Dilo з’ясувало, що саме впливатиме на гривню в жовтні, яким бачать курс аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.