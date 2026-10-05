Самый дорогой стартап Европы: оценка Revolut достигла рекордных $115 млрд

Финтех-сервис Revolut, основанный чуть более десяти лет назад с обещанием низших комиссий за обмен валют, вырос в самый дорогой стартап Европы. На непубличном рынке он оценивается в 115 млрд долларов, что уже превышает рыночную стоимость британского Barclays или французского Societe Generale.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Несмотря на стремительную экспансию от Мексики до Австралии, компания зарабатывает на каждом пользователе в разы меньше традиционных банковских гигантов, а ее кредитный бизнес остается небольшим по меркам отрасли. В самом сервисе отмечают, что имеют диверсифицированную бизнес-модель и получают доход от различных продуктов и услуг, а не от процентных кредитных ставок.

Масштабы бизнеса в цифрах

80 миллионов клиентов насчитывает база Revolut (для сравнения: у американского JPMorgan – 84 млн, а у британского HSBC – 41 млн). В Ирландии счет в приложении открыли уже 80% взрослого населения.

1,7 млрд фунтов стерлингов (2,2 млрд долларов) составил доналоговую прибыль за 2025 год. Это значительно меньше 9 млрд фунтов у Barclays, но показатель финтеха быстро растет.

6% составляет соотношение кредитов к депозитам при кредитном портфеле всего в 2,2 млрд фунтов на конец 2025 года. Для сравнения, этот показатель у HSBC достигает 55%, а в Societe Generale – 86%.

Главные вызовы и слабые места

Хотя европейские банкиры открыто называют рост Revolut главной угрозой из-за агрессивного маркетинга, компания сталкивается с рядом существенных проблем:

Низкая доля основных счетов: большинство пользователей держат небольшие суммы и используют приложение в качестве дополнительного. Хотя количество клиентов с основным счетом у Revolut за год выросло на 45%, точные цифры компания не раскрывает.

Сложности с кредитованием: выход на конкурентные местные рынки ипотеки и управление большими кредитными рисками требуют больших усилий.

Высокая конкуренция в США: на американском рынке, где сервис имеет временную лицензию, борьба за клиента остается самой сложной.

Проблемы с мошенничеством и безопасностью: в Великобритании по итогам 2024 и 2025 годов сервис стал лидером по количеству жалоб омбудсмена из-за случаев, когда клиенты переводили деньги мошенникам. Кроме того, компания столкнулась со штрафом в Литве из-за недостатков в предотвращении отмывания средств (заключили мировое соглашение с регулятором), а в сентябре ошибочно послала данные части пользователей хакерам, которые выдавали себя за правительственных расследователей.

Напомним, ранее сообщалось, что Revolut получил лицензию во Франции. Revolut Bank SA получила полную банковскую лицензию во Франции после оценки французского регулятора ACPR и Европейского центрального банка. Сначала новая структура будет обслуживать клиентов во Франции, а затем ее работу планируют распространить на другие страны Западной Европы.