Найдорожчий стартап Європи: оцінка Revolut сягнула рекордних $115 млрд

Фінтех-сервіс Revolut, заснований трохи більше як десять років тому з обіцянкою нижчих комісій за обмін валют, виріс у найдорожчий стартап Європи. На непублічному ринку його оцінюють у 115 млрд доларів, що вже перевищує ринкову вартість британського Barclays або французького Societe Generale.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Попри стрімку експансію від Мексики до Австралії, компанія заробляє на кожному користувачеві в рази менше, ніж традиційні банківські гіганти, а її кредитний бізнес залишається невеликим за мірками галузі. У самому сервісі наголошують, що мають диверсифіковану бізнес-модель і отримують дохід від різних продуктів та послуг, а не від кредитних процентних ставок.

Масштаби бізнесу в цифрах

80 мільйонів клієнтів налічує база Revolut (для порівняння: в американського JPMorgan — 84 млн, а в британського HSBC — 41 млн). В Ірландії рахунок у застосунку відкрили вже 80% дорослого населення.

1,7 млрд фунтів стерлінгів (2,2 млрд доларів) склав доподатковий прибуток за 2025 рік. Це значно менше за 9 млрд фунтів у Barclays, але показник фінтеху швидко зростає.

6% становить співвідношення кредитів до депозитів при кредитному портфелі лише у 2,2 млрд фунтів на кінець 2025 року. Для порівняння, цей показник у HSBC сягає 55%, а в Societe Generale — 86%.

Головні виклики та слабкі місця

Хоча європейські банкіри відкрито називають зростання Revolut головною загрозою через агресивний маркетинг, компанія стикається з низкою суттєвих проблем:

Низька частка основних рахунків: більшість користувачів тримають невеликі суми та використовують застосунок як додатковий. Хоча кількість клієнтів з основним рахунком у Revolut за рік зросла на 45%, точні цифри компанія не розкриває.

Складнощі з кредитуванням: вихід на конкурентні місцеві ринки іпотеки та управління великими кредитними ризиками вимагають значних зусиль.

Висока конкуренція у США: на американському ринку, де сервіс має тимчасову ліцензію, боротьба за клієнта залишається найскладнішою.

Проблеми з шахрайством і безпекою: у Великій Британії за підсумками 2024 та 2025 років сервіс став лідером за кількістю скарг омбудсмену через випадки, коли клієнти переказували гроші шахраям. Крім того, компанія зіткнулася зі штрафом у Литві через недоліки в запобіганні відмиванню коштів (уклали мирову угоду з регулятором), а у вересні помилково надіслала дані частини користувачів хакерам, які видавали себе за урядових розслідувачів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Revolut отримав ліцензію у Франції. Revolut Bank SA отримав повну банківську ліцензію у Франції після оцінки французького регулятора ACPR та Європейського центрального банку. Спочатку нова структура обслуговуватиме клієнтів у Франції, а згодом її роботу планують поширити на інші країни Західної Європи.