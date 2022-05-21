НБУ пояснив, навіщо дозволив банкам встановлювати вільний курс валюти

Національний банк України дозволив банкам встановлювати вільний курс валюти для безготівкового обміну за картковими рахунками. На думку регулятора, це має вирівняти умови роботи фінустанов порівняно з обмінниками та сприятиме зменшенню коливань вартості валюти.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

У фінустанові зазначили, що офіційний курс гривні до долара США залишається фіксованим – на рівні 29,25 грн/дол. США.

Зараз на готівковому ринку в основному купують валюту для спекулятивного заробітку, фінансування "сірого" імпорту, що не відноситься до критичного, а також переведення заощаджень в іноземну валюту.

"Жодний із цих напрямків не є критичним пріоритетом для підтримки економіки під час війни. Тому Національний банк не витрачає дефіцитних міжнародних резервів для згладжування коливань у цьому сегменті ринку", - йдеться у повідомленні регулятора.

Тому з 21 травня 2022 року НБУ дозволив банкам не обмежувати свої курси із продажу готівкової валюти. Це вирівнює умови для банків у порівнянні з обмінниками, що сприяє підвищенню ефективності готівкового ринку та зменшенню коливань обмінного курсу на ньому.

Національний банк України також з 21 травня 2022 року зняв обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти у гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном або знімають з карток готівкову валюту.

Таким чином, НБУ створює можливості для зближення курсу конвертації валюти для тих, хто тимчасово перебуває за кордоном і курсу купівлі готівкової валюти для громадян, які залишаються в Україні.

Також, на думку регулятора, це мінімізує картковий туризм. За наявними даними, значна частина операцій із гривневими картками за кордоном – це зняття готівки з банкоматів. Помітна частина цієї готівки потім повертається в Україну та потрапляє на нелегальний готівковий ринок. Тобто де-факто дефіцитні валютні ресурси можуть витрачатися на непріоритетні для воєнного часу потреби, що зараз дуже важливо мінімізувати.

"Тому вирівнювання умов прямої (через готівкові операції) та непрямої (через карткові операції) купівлі валюти, в Україні та за кордоном, населенням є заходом, який дозволить запобігти непродуктивному виведенню капіталу та захистити міжнародні резерви України", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) скасував обмеження, за яким уповноважені установи могли продавати готівкову іноземну валюту клієнтам з відхиленням від офіційного курсу не більше ніж на 10%.

Зазначимо, народний депутат Ярослав Желєзняк вважає, що невдовзі в Україні реальний курс долара США в обмінниках підскочить до 40 гривень/дол.