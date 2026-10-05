Під землю, за кордон, у хмару: Мінцифри пояснило бізнесу, як захистити дата-центри від атак

Російські удари по дата-центрах показали вразливість компаній, які зберігають свої сервіси та дані в одному фізичному місці. Міністерство цифрової трансформації радить бізнесу розподіляти критичні системи між різними майданчиками, виносити резерви за кордон та використовувати хмарну інфраструктуру.

Про це інформує Dilo з посиланням на інтерв'ю "РБК-Україна" заступника міністра цифрової трансформації України Віталія Балашова.

За його словами, найбільше наслідки атак відчувають компанії, чиї сервіси фізично розміщені в одному дата-центрі та не мають резервної копії. Пошкодження хостингової інфраструктури може тимчасово зробити недоступними сайти та онлайн-сервіси клієнтів, доки їх не перенесуть на резервний майданчик.

"Головний висновок для бізнесу такий самий, як і для держави: резервування. Ми рухаємося трьома векторами: під землю, за кордон, у хмару", – заявив Балашов.

За його словами, компанії, які заздалегідь дублювали свої системи, пережили останні атаки значно легше. Хмарні рішення дозволяють не прив'язувати сервіси до одного фізичного дата-центру та розподіляти їх між кількома майданчиками.

Проблема може виходити далеко за межі регіону, де розташований пошкоджений дата-центр. Наприклад, міський сервіс або інформаційне табло в одному регіоні може фактично працювати на сервері у Києві. Якщо резервного майданчика немає, удар по столичному дата-центру спричинить збій в іншому місті.

Після останніх атак фіксувалися перебої не лише з інтернетом у Києві та області, а й із роботою окремих телеканалів, онлайн-сервісів, банківських та міських систем. У більшості випадків клієнтські дані вдалося зберегти, а компанії відновлювали роботу з географічно віддалених резервних майданчиків.

У Мінцифри наголошують, що критичні системи не повинні залежати від однієї фізичної точки. Для окремих сервісів застосовується навіть потрійне резервування із залученням українських та міжнародних хмарних провайдерів.

В окремих випадках наслідки атак настільки значні, що йдеться вже не про ремонт обладнання. Один із пошкоджених дата-центрів вирішили не відновлювати, тому потужності доведеться створювати заново в іншому місці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після російської атаки у Києві один із дата-центрів припинив роботу, однак усі сервіси та дані клієнтів перенесли на резервні майданчики.