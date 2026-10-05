Под землю, за границу, в облако: Минцифры объяснило бизнесу, как защитить дата-центры от атак

Российские удары по дата-центрам показали уязвимость компаний, хранящих свои сервисы и данные в одном физическом месте. Министерство цифровой трансформации советует бизнесу распределять критические системы между разными площадками, выносить резервы за границу и использовать облачную инфраструктуру.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на интервью "РБК-Украина" заместителя министра цифровой трансформации Украины Виталия Балашова.

По его словам, больше всего последствия атак испытывают компании, чьи сервисы физически размещены в одном дата-центре и не имеют резервной копии. Повреждение хостинговой инфраструктуры может временно сделать недоступными сайты и онлайн-сервисы клиентов, пока их не перенесут на резервную площадку.

"Главный вывод для бизнеса такой же, как и для государства: резервирование. Мы двигаемся по трем векторам: под землю, за границу, в облако", – заявил Балашов.

По его словам, компании, которые заранее дублировали свои системы, пережили последние атаки гораздо легче. Облачные решения позволяют не привязывать сервисы к одному физическому дата-центру и распределять их между несколькими площадками.

Проблема может выходить далеко за пределы региона, где находится поврежденный дата-центр. К примеру, городской сервис или информационное табло в одном регионе может фактически работать на сервере в Киеве. Если резервной площадки нет, удар по столичному дата-центру повлечет за собой сбой в другом городе.

После последних атак фиксировались перебои не только с Интернетом в Киеве и области, но и с работой отдельных телеканалов, онлайн-сервисов, банковских и городских систем. В большинстве случаев клиентские данные удалось сохранить, а компании возобновляли работу по географически удаленным резервным площадкам.

В Минцифре отмечают, что критические системы не должны зависеть от одной физической точки. Для отдельных сервисов используется даже тройное резервирование с привлечением украинских и международных облачных провайдеров.

В отдельных случаях последствия атак настолько значительны, что речь уже не идет о ремонте оборудования. Один из поврежденных дата-центров решили не восстанавливать, потому мощности придется создавать заново в другом месте.

Напомним, ранее сообщалось, что после российской атаки в Киеве один из дата-центров прекратил работу, однако все сервисы и данные клиентов были перенесены на резервные площадки.