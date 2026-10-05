Metro уходит из Казахстана: компания закрывает все гипермаркеты и пункты доставки

Немецкий ритейлер Metro решил полностью прекратить свою деятельность в Казахстане до конца марта 2027 года. В результате все шесть магазинов и пункты доставки Metro Kazakhstan будут поэтапно закрыты.

Как пишет Dilo, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Сообщается, что решение было принято после целенаправленного анализа долгосрочных перспектив бизнеса Metro в Казахстане за последние месяцы.

Несмотря на значительные усилия местной команды по укреплению ценностного предложения METRO Казахстан и адаптации своих оптовых операций к местному рынку, бизнес продолжал сталкиваться с трудностями в создании прочной основы для устойчивого роста.

Как отметила операционная директор и член правления Metro AG Кристиане Гизен, это решение приняли после тщательного анализа и оно никоим образом не отражает работу местной команды, которая много лет успешно развивала оптовый бизнес и обслуживала клиентов.

Сеть пообещала оказать полную поддержку всем 650 сотрудникам казахстанского филиала в течение всего переходного периода.

Немецкая корпорация вышла на рынок Казахстана в октябре 2009 года, а ее торговые точки функционировали в Астане, Алматы, Шымкенте, Павлодаре, Караганде и Усть-Каменогорске.

Напомним, что ранее Путин передал российские активы международному оптовому оператору Metro в управление компании АО "УК Торг РУС" по решению руководства РФ. Под контроль передано 100% ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", обеспечивающее работу бизнеса группы в России, а также доли в компаниях "Метро Верхаус Ногинск" и "Ритейл Проперти 5".