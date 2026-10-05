Metro йде з Казахстану: компанія закриває всі гіпермаркети та пункти доставки

Німецький ритейлер Metro вирішив повністю припинити свою діяльність у Казахстані до кінця березня 2027 року. Внаслідок цього всі шість магазинів та пункти доставки Metro Kazakhstan будуть поетапно закриті.

Як пише Dilo, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Повідомляється, що рішення було прийнято після цілеспрямованого аналізу довгострокових перспектив бізнесу Metro в Казахстані протягом останніх місяців.

Незважаючи на значні зусилля місцевої команди щодо зміцнення ціннісної пропозиції METRO Казахстан та адаптації своїх оптових операцій до місцевого ринку, бізнес продовжував стикатися з труднощами у створенні міцної основи для сталого зростання.

Як наголосила операційна директорка та членкиня правління Metro AG Крістіане Гізен, це рішення ухвалили після ретельного аналізу і воно жодним чином не відображає роботу місцевої команди, яка багато років успішно розвивала оптовий бізнес та обслуговувала клієнтів.

Мережа пообіцяла надати повну підтримку всім 650 співробітникам казахстанської філії протягом усього перехідного періоду.

Німецька корпорація вийшла на ринок Казахстану у жовтні 2009 року, а її торгові точки функціонували в Астані, Алмати, Шимкенті, Павлодарі, Караганді та Усть-Каменогорську.

Нагадаємо, що раніше Путін передав російські активи міжнародного оптового оператора Metro в управління компанії АТ "УК Торг РУС" за рішенням керівництва РФ. Під контроль передано 100% ТОВ "МЕТРО Кеш енд Керрі", що забезпечує роботу бізнесу групи в Росії, а також частки в компаніях "Метро Верхаус Ноґінск" і "Рітейл Проперті 5".