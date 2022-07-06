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Приватбанк підняв курс валюти при оплаті карткою до рівня готівки
З 6 липня Приватбанк підніме курс валют під час оплати карткою до рівня готівкового курсу. Насамперед це торкнеться українців, які поїхали за кордон і розплачувалися гривневими картками.
Про це повідомляє прес-служба фінустанови.
Зазначається, що ПриватБанк з 6 липня встановлює ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій. Насамперед, це стосується курсів конвертації за картками: зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток, а також усі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток.
"Банк встановлює єдині курси обміну валют для оплати картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та виходячи з інтересів його клієнтів", - йдеться в повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, що клієнтам ПриватБанкуввели нові обмеження на витрати. Якщо витрати клієнта ПриватБанку на карті за місяць перевищуватимуть 500 тис. грн, банк вимагатиме підтвердження джерел доходів. У разі клієнт також попросить актуалізувати анкетні дані, зазначені раніше у розділі про доход.
Зазначимо, Національний банк України дозволив банкам встановлювати вільний курс валюти для безготівкового обміну за картковими рахунками. На думку регулятора, це має вирівняти умови роботи фінустанов порівняно з обмінниками та сприятиме зменшенню коливань вартості валюти.