ПриватБанк внедрил технологию идентификации клиентов по голосу

ПриватБанк теперь будет узнавать своих клиентов по голосу. Для этого госбанк запустил технологию голосовой биометрии для безопасного и быстрого обслуживания по телефону клиентской поддержки 3700.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

"Распознавание голоса клиента упрощает обслуживание по телефону без традиционных дополнительных вопросов безопасности", — отметили в финучреждении.

Чтобы операторы горячей линии банка узнавали клиента по голосу, ему нужно создать голосовой слепок – записать свой голос. Сделать это можно через веб-версию Приват24.

После этого при каждом обращении на горячую линию банка система будет распознавать клиента.

Ранее ПриватБанк сообщал о выпуске карт украинской платежной системы "Простір".

Так, на первом этапе проекта такие карточки можно оформить в базовых отделениях банка во Львовской, в Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областях.