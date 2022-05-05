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ПриватБанк внедрил технологию идентификации клиентов по голосу
ПриватБанк теперь будет узнавать своих клиентов по голосу. Для этого госбанк запустил технологию голосовой биометрии для безопасного и быстрого обслуживания по телефону клиентской поддержки 3700.
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
"Распознавание голоса клиента упрощает обслуживание по телефону без традиционных дополнительных вопросов безопасности", — отметили в финучреждении.
Чтобы операторы горячей линии банка узнавали клиента по голосу, ему нужно создать голосовой слепок – записать свой голос. Сделать это можно через веб-версию Приват24.Подписывайтесь на наш Telegram канал
После этого при каждом обращении на горячую линию банка система будет распознавать клиента.
Ранее ПриватБанк сообщал о выпуске карт украинской платежной системы "Простір".
Так, на первом этапе проекта такие карточки можно оформить в базовых отделениях банка во Львовской, в Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областях.