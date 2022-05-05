Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Банки
Дата публикации

ПриватБанк внедрил технологию идентификации клиентов по голосу

ПриватБанк внедрил технологию идентификации клиентов по голосу

ПриватБанк теперь будет узнавать своих клиентов по голосу. Для этого госбанк запустил технологию голосовой биометрии для безопасного и быстрого обслуживания по телефону клиентской поддержки 3700.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

"Распознавание голоса клиента упрощает обслуживание по телефону без традиционных дополнительных вопросов безопасности", — отметили в финучреждении.

Чтобы операторы горячей линии банка узнавали клиента по голосу, ему нужно создать голосовой слепок – записать свой голос. Сделать это можно через веб-версию Приват24.

После этого при каждом обращении на горячую линию банка система будет распознавать клиента.

Ранее ПриватБанк сообщал о выпуске карт украинской платежной системы "Простір".

Так, на первом этапе проекта такие карточки можно оформить в базовых отделениях банка во Львовской, в Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областях.

Автор:
Вита Молодан