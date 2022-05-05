ПриватБанк запровадив технологію ідентифікації клієнтів за голосом

ПриватБанк тепер впізнаватиме своїх клієнтів за голосом. Для цього держбанк запустив технологію голосової біометрії для безпечного та швидкого обслуговування телефоном клієнтської підтримки 3700.

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Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

"Розпізнавання голосу клієнта спрощує обслуговування телефоном без традиційних додаткових питань безпеки", — зазначили у фінустанові.

Щоб оператори гарячої лінії банку впізнавали клієнта за голосом, йому потрібно створити голосовий зліпок – записати свій голос. Зробити це можна через веб-версію Приват24.

Після цього при кожному зверненні на гарячу лінію банку система розпізнаватиме клієнта.

Раніше ПриватБанк повідомляв про випуск карток української платіжної системи "Простір".

Так, на першому етапі проєкту такі картки можна оформити у базових відділеннях банку у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Закарпатській областях.