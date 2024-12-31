Проблемных кредитов в банках в ноябре стало меньше на 1 миллиард гривен

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе в течение ноября сократилась на 1 процентный пункт до 31%. За 11 месяцев этого года этот показатель сократился на 6 пунктов. Об этом сообщается в Национальном банке Украины.

В денежном измерении объем NPL в ноябре сократился почти на 1 миллиард гривен, а валовый объем предоставленных банками кредитов вырос на 37,5 миллиарда гривен. За январь-ноябрь объем "плохих" кредитов упал на 8 миллиардов гривен, а новых кредитов было выдано на 187 миллиардов гривен.

Доля неработающих кредитов физических лиц на 1 декабря составила 17%, бизнеса – 40% (но 25% без учета долгов экс-владельцев Приватбанка и старых долгов до кризиса 2014-2016 годов).

"Качество портфеля улучшается. В розничном портфеле за последние 12 месяцев миграция гривневых кредитов в третью стадию по МСФО 9 снизилась до 4% (относительно объема кредитов на первой и второй стадиях) и уже достигла довоенного уровня. В корпоративном портфеле за 12 месяцев дефолту подверглись 4% должников, что также сопоставимо с показателями довоенного уровня", — отмечает регулятор.

Напомним, что до полномасштабного российского вторжения в Украину доля "плохих" кредитов в украинских банках сокращалась с 2018 года: с 55 до 26,6% по состоянию на 1 марта 2022 года.

После этого уровень NPL начал расти, достигнув на 1 мая 2023 уровня 39,9%. Однако начиная с сентября 2023 года Нацбанк снова фиксировал постепенное сокращение этого показателя.